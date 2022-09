Veröffentlichung in 2024 Merkel schreibt politische Memoiren Stand: 08.09.2022 17:19 Uhr

Vor rund neun Monaten wurde sie mit Großem Zapfenstreich und Schlagermusik aus dem Amt verabschiedet. Nun will Altkanzlerin Merkel ihre Memoiren schreiben. Dabei soll es auch um zentrale politische Entscheidungen gehen.

Ein "exklusiver Einblick" in ihr politisches Leben und Wirken soll es werden: Nachdem Angela Merkel 16 Jahre lang Bundeskanzlerin war, will sie in einem Buch nun ihre persönliche Geschichte darstellen. Unterstützen wird sie dabei ihre langjährige Bürochefin und politische Beraterin Beate Baumann.

In ihren Memoiren wolle Merkel politische Entscheidungen und Ereignisse reflektieren und "einer breiten Öffentlichkeit verständlich" machen, hieß es vom Verlag Kiepenheuer & Witsch.

Merkel habe Deutschland in ihren Amtsjahren durch dramatische Krisen geführt und mit ihrem Handeln und ihrer Haltung die deutsche und internationale Politik und Gesellschaft in einzigartiger Weise geprägt, sagte Kerstin Gleba, Verlegerin von Kiepenheuer & Witsch. Sie verspricht ein "bedeutendes Dokument der internationalen Zeitgeschichte."

Weltweite Veröffentlichung geplant

Der Verlag hat sich nach eigenen Angaben die weltweiten Rechte an den politischen Memoiren der Altkanzlerin gesichert. Sie sollen im Herbst 2024 zeitgleich in Deutschland, den USA, Kanada, Großbritannien und weiteren Ländern erscheinen.

Merkel war im Dezember 2021 nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin aus dem Amt geschieden.