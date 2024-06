Debatte nach Angriff in Mannheim Abschiebeabkommen mit Afghanistans Nachbarn? Stand: 05.06.2024 10:30 Uhr

SPD- und Unionspolitiker fordern, künftig Straftäter nach Afghanistan abzuschieben - zum Beispiel über Deals mit Nachbarländern. CDU-Politiker Linnemann will auch Hassprediger ausweisen.

Nach der tödlichen und mutmaßlich islamistischen Messerattacke in Mannheim reißt die Diskussion über ein härteres Vorgehen gegen Islamismus und strengere Abschieberegeln nicht ab. Mehrere unionsregierte Bundesländer unterstützten den Vorschlag von Hamburgs Innensenator Andy Grote, künftig auch nach Afghanistan abzuschieben. Nun fordert auch SPD-Politiker und Thüringens Innenminister Georg Maier Gespräche mit den Nachbarländern Afghanistans über gemeinsame Abschiebungen.

"Man muss jetzt keine Deals mit den Taliban machen", sagte er dem Deutschlandfunk. Es gehe darum, mit Afghanistans Nachbarländern Gespräche zu führen, zum Beispiel mit Pakistan.

Maier hält Abschiebungen nach Afghanistan für vertretbar

Pakistan schiebe aus nationalen Sicherheitsinteressen Menschen nach Afghanistan ab. "Die wollen auch nicht den Terrorismus der Taliban im eigenen Land haben." Es gebe auch andere Nachbarländer, die das ähnlich sähen. "Wenn diese Länder abschieben, dann können wir uns auch beteiligen", sagte er.

Grundsätzlich hält Maier Abschiebungen in das von den Taliban kontrollierte Land für vertretbar. Er sei der Auffassung, dass die Sicherheitslage nicht im ganzen Land so schlecht sei, dass man dort überhaupt niemand hinschicken könnte, sagte der Landesminister. Deutschlands Sicherheitsinteresse sei wichtiger als Schutzinteressen von Extremisten.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) erklärte am Dienstag, sie wolle "möglichst schnell" Klarheit darüber, ob schwere Straftäter nach Afghanistan abgeschoben werden können. Sie lasse das "seit mehreren Monaten intensiv prüfen".

Linnemann will islamistischen Straftätern Staatsbürgerschaft entziehen

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert in einem Gastbeitrag in der "Welt" einen Aktionsplan "Politischer Islam". Denn der mutmaßliche Täter, ein 25-jähriger Afghane, hat Ermittlern zufolge vermutlich religiöse Motive gehabt. Er hatte am Freitag fünf Teilnehmer einer Kundgebung der islamkritischen Bewegung Pax Europa sowie einen Polizisten mit einem Messer verletzt. Der Beamte starb später aufgrund seiner Verletzungen. Der Täter ist laut einem Sprecher des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg weiter nicht vernehmungsfähig.

Konkret fordert Linnemann, islamistische Organisationen zu verbieten und Forderungen nach einem Kalifat strafrechtlich zu verfolgen. Staatsbürgern, die öffentlich zur Abschaffung der freiheitlichen, demokratischen Grundordnung aufrufen und einen Doppelpass haben, sollten die deutsche Staatsbürgerschaft verlieren. Das solle auch für diejenigen gelten, die islamistischen Terror verbreiteten.

Wer durch Hasspredigten auffalle, müsse strafrechtlich belangt und abgeschoben werden. Er könne "Ausreden, dass die Herkunftsländer ihre Leute nicht mehr zurücknehmen", nicht mehr hören. Der Schutz von Gewalttätern und Terroristen dürfe nicht länger über den Schutz der eigenen Bevölkerung gestellt werden.

Wüst: "Akt des Terrors" klar benennen

Zurückhaltender äußerte sich Linnemanns Parteikollege und nordrhein-westfälischer Ministerpräsident Hendrik Wüst gestern Abend. Er forderte, Konsequenzen zu ziehen, nannte aber keine konkreten Maßnahmen.

Zunächst müsse man die Dinge beim Namen nennen. "Da ist nicht nur jemand zu Tode gekommen", sagte er mit Blick auf den jungen getöteten Polizisten. "Das war ein Mord, offensichtlich religiös motiviert. Ein Akt des Terrors." Wenn man dies nicht wahrhaben und akzeptieren wolle, werde alles, was man versuche, daraus abzuleiten, nicht gelingen. Er sprach sich für ein Vorgehen mit "Herz statt Hetze" aus.