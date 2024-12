Anschlag in Magdeburg Todesfahrer nutzte Rettungsweg Stand: 21.12.2024 17:43 Uhr

Trotz Sicherheitsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Täter von Magdeburg auf den Weihnachtsmarkt fahren. Dies gelang ihm nach Angaben der Behörden über den Flucht- und Rettungsweg. Als mögliches Motiv vermutet die Staatsanwaltschaft Unzufriedenheit.

Bei der Attacke auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg soll der mutmaßliche Täter über den Flucht- und Rettungsweg auf den zentralen Platz gelangt sein. Bereits da habe es erste Verletzte gegeben, sagte Tom-Oliver Langhans, Direktor der Polizeiinspektion Magdeburg. Bis zur Festnahme habe die Fahrt rund drei Minuten gedauert.

Nach Angaben von Ordnungsdezernent Ronni Krug war der Flucht- und Rettungsweg nicht durch Sperren oder Poller geschützt. Notarzt und Feuerwehr sollten über diesen Weg bei Unfällen oder anderen Einsätzen auf dem Platz gelangen können. Dort seien aber mobile Einsatzkräfte der Polizei stationiert gewesen.

Die Wege seien daher nicht ungeschützt gewesen, verteidigte Krug das Konzept. Der Anschlag sei in dieser Form nicht vorhersehbar gewesen. Man habe es mit einem Fall zu tun, mit dem kein Veranstalter habe rechnen könne, so Krug. Das Sicherheitskonzept für den Markt sei immer wieder angepasst und zuletzt im November verschärft worden. Das Konzept sei "nach bestem Wissen und Gewissen" erstellt worden.

Unzufriedenheit als mögliches Motiv

Nach Behördenangaben gibt es insgesamt 205 Opfer - vier Erwachsene und ein neunjähriges Kind wurden getötet. Zum derzeitigen Stand gebe es 41 Schwer- teils Schwerstverletzte, teilte Krug mit.

Die Ermittlungen zum Motiv dauern weiter an. Zwar werten die Behörden den Vorfall als Anschlag - ob es sich aber um einen Terroranschlag handele, sei noch unklar, so der Leitende Oberstaatsanwalt Horst Walter Nopens. Ein möglicher Auslöser der Tat könnte "Unzufriedenheit mit dem Umgang mit saudi-arabischen Flüchtlingen" gewesen sein. Die Vernehmung des Beschuldigten laufe noch. Was von seinen Angaben stimme, müsse noch aufgeklärt werden.

Die Staatsanwaltschaft Magdeburg ermittelt gegen den Verdächtigen nun wegen fünffachen Mordes, sagte Nopens. Darüber hinaus werde dem mutmaßlichem Täter versuchter Mord in 200 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Nach der Vernehmung solle ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen sowie die Überführung in eine Justizvollzugsanstalt folgen.

Faeser: "Täter war offensichtlich islamophob"

Am Freitagabend war ein Auto auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt in eine Menschenmenge gerast. Der Fahrer war kurz danach von der Polizei festgenommen worden. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Arzt aus Bernburg, der aus Saudi-Arabien stammt und seit 2006 in Deutschland lebt. Der Mann bezeichnete sich online als Ex-Muslim und kritisierte den Islam wiederholt unter anderem auf der Plattform X. Nach Angaben von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) war er "offensichtlich islamophob".