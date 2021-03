FAQ Entwurf für Corona-Beratungen Was Bund und Länder wollen

Mehr Neuinfektionen und mehr Intensiv-Patienten - doch wie lässt sich die dritte Corona-Welle brechen? Darüber beraten heute wieder Bund und Länder. Als sicher gilt, dass der Lockdown verlängert. Doch wie lange? Und was ist noch geplant?

Wird der Lockdown verlängert?

In Anbetracht der stark steigenden Corona-Infektionszahlen will das Bundeskanzleramt darauf drängen, den Lockdown zunächst bis zum 18 April zu verlängern. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratungen hervor, aus der mehrere Nachrichtenagenturen zitieren. Darin heißt es zudem, die Anfang März beschlossene Notbremsenregelung bei einer hohen Sieben-Tage-Inzidenz müsse "konsequent umgesetzt" werden. Zuletzt hatten sich mehrere Kreise und ganze Bundesländer nicht daran gehalten.

Zuvor war eine Beschlusspapier der SPD-geführten Bundesländer für die Beratungen bekannt geworden. Darin wurde ebenfalls eine Verlängerung des Lockdowns bis in den April genannt, allerdings ohne konkretes Datum.

Sind Ausgangsbeschränkungen geplant?

Für Landkreise mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 stellt die Vorlage zusätzliche Einschränkungen in Aussicht - etwa nächtliche Ausgangssperren. Diese sollen demnach bis fünf Uhr gelten, "sofern dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen", die Anfangsuhrzeit ist offen gelassen. Diese Verschärfungen sind in der Vorlage allerdings in eckige Klammern gesetzt - dies bedeutet, dass sie noch strittig sind und Gegenstand der Verhandlungen zwischen Bund und Ländern sein dürften.

Der Entwurf der SPD-geführten Länder sieht auch Verschärfungen für die Bereiche Arbeit und Beruf vor. In Bereichen, in denen Homeoffice nicht möglich ist, seien "immer dann, wenn sich mehrere Personen in einem Raum aufhalten, verpflichtend medizinische Masken zu tragen", heißt es in dem Entwurf.

Sind auch Lockerungen geplant?

Generelle Öffnungsschritte sieht die Vorlage aus dem Kanzleramt nicht vor. Allerdings soll es den Ländern ermöglicht werden, in Regionen mit niedriger Sieben-Tage-Inzidenz Modellprojekte für befristete Lockerungen einzelner Bereiche des öffentlichen Lebens zu erproben. Voraussetzung dafür sei ein "konsequentes Testregime". Die Wirtschaft wird aufgerufen, für eine "zügige Umsetzung der Testangebote" für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Präsenzbetrieb zu sorgen. Tests sollten mindestens einmal und bei entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche angeboten werden. Anfang April soll eine Bilanz gezogen werden, wie die freiwillige Selbstverpflichtung der Wirtschaft umgesetzt wird.

Was ist mit Schulen und Kitas?

Grundsätzlich sollen Schulen und Kitas geöffnet bleiben - wenn es die Infektionszahlen zulassen und genug Tests für Kinder sowie Lehrerinnen und Lehrer beziehungsweise Erziehende gibt. Allerdings soll es auch in diesem Bereiche eine "Notbremse" geben. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 200 könnte es dem Entwurf zufolge eine grundsätzliche Schließung von Schulen und Kitas geben. Dasselbe gilt, wenn nicht zweimal pro Woche getestet werden kann.

Osterurlaub im Ausland?

Angesichts der bevorstehenden Feiertage heißt es in der Vorlage aus dem Kanzleramt: "Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu verzichten". Und weiter: "Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss." Dieser Passus könnte sich auf die derzeit besonders umstrittenen Reisen von Deutschen nach Mallorca beziehen.

Ob es zu konkreten Verschärfungen kommt, ist aber strittig. Es wird aber vorgeschlagen, dass "Reisen, insbesondere Urlaubsreisen ins Ausland (...) unabhängig von Inzidenzen im Zielland mit einer epidemiologisch gebotenen Quarantäne und einer Testpflicht vor Rückreise und bei Einreise in die Bundesrepublik Deutschland verbunden sein" sollen.

Auch das SPD-Papier fordert an diesem Punkt deutliche Verschärfungen: Für Reiserückkehrer aus dem Ausland solle eine allgemeine Test- und Quarantänepflicht eingeführt werden - und zwar unabhängig vom Infektionsgeschehen im Reiseland.

Osterurlaub im Inland?

Während Reisen in bestimmte Länder derzeit möglich sind, bleiben hierzulande Hotels und Ferienwohnungen bislang geschlossen. Das hat bei vielen Menschen Unmut und Unverständnis ausgelöst. Die drei Küstenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig Holstein und Niedersachsen drängen daher darauf, einen kontaktarmen Urlaub über Ostern zu ermöglichen. Dies könnte der Beschlussvorlage zufolge möglich werden, ist aber auch als strittig markiert - unter anderem hatte sich Hamburg gegen solch einen Schritt ausgesprochen.

Die SPD-geführten Länder schlagen zudem ein "Sonderprogramm des Bundes" für den Tourismus und verwandte Bereiche vor, das über die bisherigen Hilfsprogramme hinausreichen soll. Dieses Sonderprogramm könnte dann gestartet werden, wenn "die epidemiologische Lage eine wirtschaftlich relevante Öffnung zu Ostern nicht möglich machen".

Wann soll erneut beraten werden?

Es wird vorgeschlagen, dass die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten am 12. April erneut über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten.