Landtagswahl in Bayern CSU vorne - Grüne und AfD liefern sich Rennen um Platz zwei Stand: 08.10.2023 19:25 Uhr

Die CSU hat die Wahl in Bayern gewonnen - laut ARD-Hochrechnung aber mit historisch niedrigem Ergebnis. AfD und Freie Wähler holen Rekordwerte. Die Grünen liegen trotz Verlusten mit knappem Vorsprung auf Platz zwei. Die FDP erreicht 3,0 Prozent.

Die CSU hat die Landtagswahl in Bayern gewonnen und erreicht laut der ARD-Hochrechnung von Infratest dimap 36,8 Prozent. Das wäre das bisher schlechteste Ergebnis der Christsozialen bei einer bayerischen Landtagswahl seit mehr als 70 Jahren. 2018 erreichte die CSU 37,2 Prozent.

Die Partei von Ministerpräsident Markus Söder genießt zwar weiterhin das Vertrauen einer Mehrheit der bayerischen Wählerinnen und Wähler. In Umfragen zeigten sich aber deutliche Einbußen in der Wirtschaftspolitik und auf dem Feld der inneren Sicherheit.

Grüne mit Verlusten, AfD legt zu

Die Grünen können der Hochrechnung nach Platz zwei verteidigen. Die Partei mit dem Spitzenkandidaten-Duo Katharina Schulze und Ludwig Hartmann liegt bei 15,7 Prozent. Im Vergleich zu 2018 verlieren die Grünen aber: Damals kamen sie auf 17,6 Prozent.

Die AfD holt der Hochrechnung nach ihr bisher bestes Ergebnis bei einer bayerischen Landtagswahl: Sie erreicht 15,3 Prozent. 2018 waren es noch 10,2 Prozent. Vor allem bei Fragen der Zuwanderung und der inneren Sicherheit konkurriert sie zunehmend mit den beiden bayerischen Regierungsparteien.

Freie Wähler bei 14,3 Prozent

Die Freien Wähler landen in der Hochrechnung bei 14,3 Prozent. Das wäre das bisher beste Wahlergebnis der Partei, die sich in der Regierung offenbar profilieren konnte. 2018 erreichten die Freien Wähler 11,6 Prozent.

Zumindest zum Teil dürfte das gute Ergebnis auch dem Vorsitzenden Hubert Aiwanger geschuldet sein. Er ist in Umfragen ähnlich beliebt wie Ministerpräsident Söder. Die Affäre um das antisemitische Flugblatt aus Schulzeiten scheint ihm nicht geschadet zu haben. Seine Anhänger glauben ihm mehrheitlich, dass er das Flugblatt nicht geschrieben habe.

SPD auf Tiefstand, FDP wohl nicht mehr im Landtag

Die Bayern-SPD liegt bei 8,4 Prozent - nach 9,7 Prozent bei der Wahl 2018 ihr bisher schlechtestes Ergebnis. Die Gründe dürften im Gegenwind aus Berlin, aber auch in der geringen Popularität des Spitzenkandidaten Florian von Brunn liegen.

Die Unzufriedenheit mit der Ampelregierung bekommt auch die FDP mit Spitzenkandidat Martin Hagen zu spüren. In der Hochrechnung liegt sie bei 3,0 Prozent und wäre damit zurück in der außerparlamentarischen Opposition. 2018 war der FDP mit 5,1 Prozent knapp der Einzug in den Landtag gelungen.

Zeichen stehen auf Schwarz-Orange

Die Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind von großen Sorgen in beiden Ländern geprägt. Eine repräsentative Vorwahlbefragung zeigt: Drei Viertel der Befragten sind beunruhigt: über die deutlich schlechtere Wirtschaftslage, die steigenden Zahlen an Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie eine Bundesregierung, deren Kanzler als unentschlossen und die angesichts der großen Probleme als zu langsam empfunden wird. Landespolitische Aspekte wie Bildung, Verkehr, Wohnen waren weniger ausschlaggebend für die Wahlentscheidung.

Zur bayerischen Landtagswahl aufgerufen waren etwa 9,4 Millionen Wahlberechtigte, darunter etwa 550.000 Erstwähler. Seit 2018 regieren CSU und Freie Wähler in einer gemeinsamen Koalition. Sowohl Söder als auch Aiwanger haben mehrmals öffentlich erklärt, ihr Bündnis fortsetzen zu wollen. Der Wahlausgang dürfte die beiden in ihrem Vorhaben bestärken.