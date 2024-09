K-Frage der Union geklärt "Friedrich Merz macht's" Stand: 17.09.2024 12:20 Uhr

Die K-Frage der Union ist geklärt: CDU-Chef Merz wird 2025 für die Union bei der Bundestagswahl als Kanzlerkandidat antreten. Das bestätigten er und CSU-Chef Söder bei einer gemeinsamen Pressekonferenz.

Der CSU-Vorsitzende Markus Söder lässt CDU-Chef Friedrich Merz den Vortritt bei der Kanzlerkandidatur. "Friedrich Merz macht’s. Ich bin damit zufrieden", sagte Söder bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Merz in Berlin. Er akzeptiere Merz als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2025 - "und zwar nicht zähneknirschend", sondern mit "voller Rückendeckung und sehr hoher Wertschätzung". Die Gremien der beiden Parteien sollten Merz am kommenden Montag als Kanzlerkandidat nominieren.

Söder und Merz bestätigten damit, was die ARD und mehrere andere Medien zuvor bereits gemeldet hatten. Ursprünglich war erwartet worden, dass die Union die Entscheidung erst nach der Landtagswahl in Brandenburg bekannt gibt, die am am kommenden Wochenende stattfindet. Laut Söder war der Termin für die Verkündung aber nicht spontan, sondern länger vorbereitet.

Beide betonten, dass sich nicht wiederholen dürfe, was sich im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 abgespielt hatte. Damals hatte es einen Machtkampf zwischen Söder und dem damaligen CDU-Vorsitzenden Armin Laschet um die K-Frage gegeben, den am Ende Laschet für sich entschied. Söder belastete Laschets Wahlkampf daraufhin allerdings immer wieder mit öffentlichen Sticheleien. Am Ende verlor die Union die Bundestagswahl.

In der Regel hat der CDU-Vorsitzende das erste Zugriffsrecht für die Kanzlerkandidatur in der Union. Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am 1. September hatte Söder allerdings mehrfach wiederholt, dass er dafür ebenfalls bereitstehe.