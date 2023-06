Gebäudeenergiegesetz Jetzt verhandeln Scholz, Habeck und Lindner Stand: 13.06.2023 15:18 Uhr

Kommt das Gesetz zum Austausch alter Heizungen diese Woche in den Bundestag? Die Gespräche zwischen den Fraktionen sind festgefahren - laut Medienberichten haben sich Kanzler Scholz, Wirtschaftsminister Habeck und Finanzminister Lindner eingeschaltet.

Kanzler Olaf Scholz (SPD), Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) beteiligen sich an den festgefahrenen Verhandlungen über das sogenannte Heizungsgesetz. Wie die ARD-Hauptstadtkorrespondentin Nicole Kohnert berichtet, wurden die drei am Nachmittag in die Gespräche der Fraktionen eingeschaltet.

Zuvor hatten sich SPD, Grüne und FDP im Bundestag nicht einigen können und das umstrittene Gesetz vorerst erneut nicht auf die Tagesordnung des Bundestags genommen. Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), dem sogenannten Heizungsgesetz, will die Bundesregierung für mehr Klimaschutz beim Heizen sorgen. Ab 2024 soll möglichst jede neueingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben werden.

Noch zahlreiche Änderungen am Entwurf geplant

Die Details des Gesetzes sind jedoch hoch umstritten. Klar ist bereits, dass im Bundestag vor einem Beschluss noch umfangreiche Änderungen an dem Entwurf vorgenommen werden sollen. Zuletzt hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) noch mehrere Anpassungen vorgeschlagen.

So könne die Pflicht zum Einbau einer klimaschonenden Heizung 2024 zunächst für Neubauten gelten. Bei Bestandsgebäuden könne man mehr Zeit einräumen. Außerdem könnten Übergangsfristen besser mit dem Ausbau von kommunalen Wärmenetzen synchronisiert werden. Schon jetzt ist vorgesehen, dass für den Heizungstausch mehr Zeit bleibt, wenn das Haus absehbar an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird.

Bundeskanzler zeigt sich optimistisch

Kommt das Gesetz in dieser Woche nicht auf die Tagesordnung, kann es ohne Fristverkürzungen und Sondersitzungen voraussichtlich nicht mehr vor Beginn der Sommerpause am 7. Juli beschlossen werden. Das hatten sich die Koalitionspartner eigentlich im Koalitionsausschuss versprochen und das ist weiterhin das erklärte Ziel von SPD und Grünen. Dies wäre nur noch mit einem beschleunigten Verfahren möglich.

Politiker der FDP hatten sich am Morgen erneut skeptisch zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) geäußert und den Zeitplan in Zweifel gezogen. "Ich finde die Debatte, ob nun am 7. Juli alles beschlossen werden wird oder vielleicht im September oder Oktober, nicht entscheidend", sagte der FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Houben im Deutschlandfunk.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Blick auf die Gespräche innerhalb der Koalition am Dienstagvormittag jedoch unverändert optimistisch: "Es ist schön warm hier, ich bin deshalb auch zuversichtlich, was die Heizungsfrage angeht", sagte Scholz laut dpa.