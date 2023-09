Städte und Gemeinden zur Zuwanderung "Es muss sich endlich etwas tun" Stand: 18.09.2023 09:07 Uhr

Viele Kommunen unterstützen Söders Vorstoß, eine Obergrenze für Geflüchtete einzuführen. Die Integration der Ankommenden sei derzeit kaum noch zu leisten, beklagen sie. Innenministerin Faeser lehnt den Vorstoß jedoch ab.

Landkreise, Städte und Gemeinden sehen sich vom Bund mit der zunehmenden Zahl an Geflüchteten allein gelassen. Sie beklagen einen Mangel an Geld, an Unterkünften sowie an Plätzen für junge Geflüchtete in Schulen und Kitas. Die Integration der Ankommenden sei nicht mehr zu leisten.

Für die Unterbringung der Menschen sind die Länder zuständig, ebenso wie für die Umsetzung von Abschiebungen. Den gesetzlichen Rahmen für Abschiebungen gibt jedoch der Bund vor.

Der Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl (CSU), hat nun den Vorstoß von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (ebenfalls CSU) für eine restriktivere Migrationspolitik unterstützt. "Es muss sich endlich etwas tun. Nicht mehr in Worten, sondern in Taten. Ein Weiter-So wird den Kitt in unserer demokratischen Gesellschaft zerstören", sagte er dem "Tagesspiegel".

Söder will "Integrationsgrenze"

Söder hatte im Interview mit "Bild am Sonntag" eine deutliche Begrenzung der Zuwanderung gefordert. Er brachte unter dem Namen "Integrationsgrenze" auch die Idee ins Spiel, die Zahl der aufgenommenen Asylbewerber deutschlandweit auf 200.000 pro Jahr zu begrenzen. "Wir kommen doch jetzt schon mit der Unterbringung und dem Bau von Schulen, Kitas und Wohnungen nicht mehr hinterher. Deshalb braucht es in Anlehnung an die Obergrenze eine neue feste Richtgröße: die Integrationsgrenze."

Unterstützung erhielt Söder auch von CDU-Parteichef Friedrich Merz. Der Vorschlag, eine Grenze einzuziehen, sei richtig. "Wir können das nicht so weiter machen, wie es gegenwärtig läuft.", sagte er den Sendern Pro7 und Sat1. Wenn es so weitergehe, "fliegt uns hier in diesem Land einiges um die Ohren."

Reinhard Sager (CDU), Präsident des Deutschen Landkreistages, befürwortet ebenfalls Söders Vorstoß. Derzeit sei "an ordentliche Integration der Geflüchteten kaum noch zu denken", sagte er der "Bild": "Unseren Anspruch, Geflüchtete angemessen aufnehmen und vor allem gut integrieren zu können, können wir nicht mehr erfüllen. So geht leider das Vertrauen der Bürger in den Staat nach und nach verloren."

Faeser: Härteres Vorgehen gegen Schleuser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hatte die Idee einer festen Obergrenze gestern umgehend zurückgewiesen: "Ich glaube, dass (sich) Herr Söder und Herr Merz etwas vormachen, dass Deutschland allein etwas steuern könnte mit Obergrenzen", erklärte die SPD-Politikerin im Bericht aus Berlin. Söder und Merz würden die wichtigste Frage übersehen: "Wie kann man Migration dauerhaft steuern? Das geht nur europäisch."

Dennoch räumte die Ministerin ein, dass auf die aktuellen Entwicklungen reagiert werden muss und kündigte ein härteres Vorgehen gegen Schleuser an. Dazu will sie eine Taskforce einrichten. Tschechien habe hier bereits seine Mitarbeit angekündigt, Polen und Österreich allerdings noch nicht.

Schleierfahndung verstärken

Feste Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze lehnte Faeser ab. Verstärkt würden aber verdachts- und anlassunabhängige Personenkontrollen, also die sogenannte Schleierfahndung. Bund und Länder hatten im Mai die Einführung stationärer Kontrollen wie zwischen Bayern und Österreich abhängig von der Lage auch an anderen Grenzen Deutschlands zu Nachbarländern vereinbart.

Zu Forderungen, mehr Staaten zu sogenannten sicheren Herkunftsländern zu erklären, um Abschiebungen dorthin zu erleichtern, erklärte die Bundesinnenministerin, die entsprechende Einstufung von Moldau und Georgien werde bereits helfen, das Ausmaß irregulärer Migration zu reduzieren.

Unterstützung für von der Leyen

Die Pläne von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Überwachung der EU-Außengrenze im Mittelmeer zu Luft und zu See zu verstärken, unterstützte die Innenministerin. "Wir werden es nicht anders machen können", sagte sie. Ansonsten bekomme man die Migrationslage nicht in den Griff. Faeser kündigte weitere Beratungen mit ihren Amtskollegen aus Spanien, Italien und Frankreich über die Lage im Mittelmeer an.

Angesichts der schwierigen Lage auf der Insel Lampedusa wolle man einen gemeinsamen Aktionsplan auf den Weg bringen, um Italien zu unterstützen. Auf der kleinen Mittelmeerinsel waren in den vergangenen Tagen Tausende Bootsmigranten angekommen. Die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte bei einem Besuch von der Leyens auf Lampedusa ein gemeinsames Vorgehen der 27 EU-Staaten gefordert sowie Migrationsabkommen mit den nordafrikanischen Staaten.

Mit Informationen von Dietrich Karl Mäurer, ARD-Hauptstadtstudio