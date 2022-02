Lockerungen von Corona-Auflagen Eine Frage des richtigen Zeitpunkts Stand: 05.02.2022 13:53 Uhr

Während andere Länder Corona-Maßnahmen streichen, nimmt in Deutschland die Diskussion über Lockerungen erst richtig Fahrt auf. Für den Ausstieg müssten die Voraussetzungen stimmen, heißt es. Ein Datum kursiert trotzdem schon.

Tagtäglich klettert die Sieben-Tage-Inzidenz bei der Verbreitung des Coronavirus in Deutschland derzeit auf einen neuen Höchstwert. Und trotzdem richtet die Politik ihren Fokus zunehmend auf die Frage: Wann und wie können die Maßnahmen im Kampf gegen die Pandemie fallen gelassen werden?

Da ist die Rede von "Öffnungsschritten", wie es etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU nannte. Oder von einer "Exit-Strategie", auf die der designierte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hofft. Und auch nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist die Zeit gekommen, um über Lockerungen zu reden. Das solle ihrer Ansicht nach beim nächsten Bund-Länder-Treffen geschehen, das für den 16. Februar angesetzt ist. Dann müsse es "kluge Ideen für Erleichterungen" geben, so die SPD-Politikerin in der "Rheinischen Post".

Der Termin für die erneuten Beratungen von Bundesregierung mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten ist nicht zufällig gewählt: Für Mitte Februar erwarten Mediziner und Wissenschaftler, dass die derzeitige Corona-Welle ihren Höhepunkt erreicht und die Infektionszahlen danach eventuell wieder sinken könnten.

Keine Lockerungen vor Ostern?

Und gerade da liegt der Haken in der lauter werdenden Diskussion über Lockerungen - sinkende Ansteckungszahlen und eine stabile oder niedrige Belastung für Krankenhäuser und Gesundheitssystem macht die Politik unisono zur Grundvoraussetzung für die Abschaffung von Auflagen.

Auch Winfried Kretschmann kann sich Lockerungen nur vorstellen, wenn das Infektionsgeschehen und die Lage in den Kliniken das zulasse. Das betonte der Ministerpräsident von Baden-Württemberg im Deutschlandfunk. Momentan halte er einen Ausstieg aus den Beschränkungen für verfrüht - und bis es soweit ist, wird es aus seiner Sicht auch noch dauern. Etwa zweieinhalb Monate um genau zu sein, denn der Grünen-Politiker rechnet erst zu Ostern mit möglichen Lockerungen. Dann kämen die Ferien, womit die Schulen als "große Infektionsträger" zeitweise zumindest wegfallen würden.

Darüber nachdenken, aber noch nicht umsetzen

Auch Vertreter der Medizin warnen davor, zu früh mehr Lockerheit walten zu lassen. Im Gespräch mit der "Augsburger Allgemeinen" sagte der Münchner Infektiologe Clemens Wendtner: Nachdenken könne man über Öffnungsschritte, "aber realisieren sollte man sie jetzt noch nicht". Denn nach wie vor erkrankten statistisch gesehen 0,5 Prozent der Neuinfizierten schwer - auch wenn die Omikron-Variante Studien zufolge meist einen milderen Krankheitsverlauf verursacht als etwa die Delta-Variante des Virus. Doch diese 0,5 Prozent bedeuteten noch immer täglich mehr als 1000 Betroffene, die schwer erkranken.

Zudem verweist Wendter auf die anhaltend hohe Belastung für Krankenhäuser: Die Auslastung der Intensivbetten sei "auch nicht die ganze Wahrheit". Denn bei Omikron seien "stattdessen im hohen Maße eben die Normalstationen gefordert", betont Wendter.

Übergangsregelungen mit Ablaufdatum

Doch die derzeit geltenden Corona-Auflagen sind an für sich bereits mit einem Zeitstempel versehen - rein rechtlich zumindest. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, dass die Rechtsgrundlage für die Maßnahmen am 19. März auslaufen würde, sollte der Bundestag nicht die Möglichkeit wahrnehmen, sie einmalig um drei Monate zu verlängern.

Bereits im Oktober hatte der damalige Parlamentarische Geschäftsführer der FDP und heutige Bundesjustizminister Marco Buschmann in Aussicht gestellt, dass sämtliche Maßnahmen zum 20. März auslaufen sollen. Hintergrund waren die von den Ampel-Parteien entwickelten Übergangsregelungen, die nach dem Auslaufen der epidemischen Notlage im November in Kraft getreten sind.

Und auch jetzt halten die Koalitionspartner teils noch an dem angepeilten Zeitpunkt fest: "Wir werden uns in den nächsten Wochen in aller Ruhe anschauen, ob eine Verlängerung der Corona-Schutzmaßnahmen über den 19. März hinaus überhaupt notwendig ist", sagte etwa der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Johannes Fechner, der "Welt".

Erste Länder kippen Auflagen

Doch erste Bundesländer preschen mit Lockerungen bereits voraus. So hatte zuletzt Hessen die 2G-Regelung im Handel gekippt, in anderen Bundesländern geschah das per Gerichtsbeschluss. Und auch außerhalb Deutschlands machen einige Länder den Einschränkungen ein Ende. In Dänemark sind die meisten Corona-Maßnahmen bereits gestrichen und auch Schweden will einen Großteil der Auflagen in der kommenden Woche aufheben.