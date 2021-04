Kampf gegen Corona-Pandemie Bundesrat berät zu "Corona-Notbremse"

Der Bundesrat kommt zu einer Sondersitzung zusammen, um über das Infektionsschutzgesetz zu beraten. Die die "Corona-Notbremse" muss auch von der Länderkammer gebilligt werden, bevor es in Kraft treten kann.

Einen Tag nach dem Bundestag berät der Bundesrat in einer Sondersitzung über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes. Aktiv zustimmen muss die Länderkammer aber nicht. Sie müsste einen Einspruch beschließen, um das Gesetz aufzuhalten. Das ist aber nicht zu erwarten.

Bremen und Niedersachsen hatten bereits angekündigt, den Entwurf nicht zu blockieren. "Wir werden nicht den Vermittlungsausschuss anrufen", sagte Senatssprecher Christian Dohle. Bei den Abstimmungen darüber, ob der Vermittlungsausschuss angerufen werden soll und ob es einen Einspruch gibt, werde sich Bremen enthalten, kündigte er an.

Mehrere Länder signalisieren Absichten

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte im Landtag angekündigt, die Bundes-Notbremse nicht zu blockieren. Niedersachsen habe sich von Anfang an konsequent an die Anfang März zwischen Bund und Ländern vereinbarte Notbremse gehalten, sagte Weil in Hannover. In Niedersachsen bedürfe es keiner Bundesregelung zu deren Umsetzung, in anderen Ländern offenbar schon. Nach rbb-Angaben wird sich auch Berlin bei den Abstimmungen enthalten.

Hat das Gesetz den Bundesrat passiert, wird es Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zugeleitet, der es ausfertigen muss. Es könnte dann kommende Woche in Kraft treten.

Die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes sieht bundeseinheitliche Regeln zu Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren sowie der Schließung von Geschäften und Schulen vor. Die meisten Maßnahmen sollen ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gelten, Schulen müssen ab einer Inzidenz von 165 schließen.