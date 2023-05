Einigung beim Bund-Länder-Gipfel Bund gibt eine Milliarde Euro mehr für Geflüchtete Stand: 10.05.2023 22:16 Uhr

Bund und Länder haben sich beim Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt nach stundenlangen Verhandlungen geeinigt: Der Bund stellt den Ländern in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung von Flüchtlingen bereit.

Die Ministerpräsidenten und die Vertreter der Bundesregierung haben ihr Spitzentreffen zur Flüchtlingspolitik mit einer Einigung beendet. Der Bund will den Ländern in diesem Jahr eine Milliarde Euro zusätzlich für die Versorgung von Flüchtlingen bereitstellen. Im November soll demnach entschieden werden, ob weitere Mittel nötig sind.

Länder und Kommunen hatten vom Bund eine stärkere und dauerhafte Beteiligung der Finanzierung der Unterbringung, Versorgung und Integration der Schutzsuchenden gefordert. Der Bund hatte vor Beginn des Treffens auf seine bereits geleisteten Beiträge in Milliardenhöhe verwiesen.

Scholz: "Guter Tag des deutschen Föderalismus"

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte auf der abschließenden Pressekonferenz, Zuwanderung sei und bleibe ein bleibe eine "große Aufgabe", Städte und Gemeinden würden dabei "Außerordentliches" leisten. Das Treffen sei "konstruktiv und gut" gewesen, sagte er nach den Beratungen im Kanzleramt. "Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben."

Konkret sollen die Kommunen mit dem zusätzlichen Milliardenbetrag weiter entlastet und die Digitalisierung der Ausländerbehörden finanziert werden.

Länder wollen "atmendes System"

Bund und Länder wollen zudem miteinander klären, wie die Finanzierung in Zukunft geregelt werden kann. Die Länder hatten vor dem Treffen ein dynamisches Finanzierungssystem gefordert, das sich automatisch steigenden Asylbewerber- und Flüchtlingszahlen anpasst. Aus Teilnehmerkreisen hieß es, zu der Frage eines solchen "atmenden Systems" werde eine Arbeitsgruppe geschaffen.

In den ersten vier Monaten des Jahres wurden in Deutschland laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) 101.981 Erstanträge auf Asyl gestellt. Das waren 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Viele Kommunen sehen sich bei der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge an der Belastungsgrenze.