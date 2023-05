Vor Flüchtlingsgipfel Grüne auf Konfrontationskurs mit der SPD Stand: 07.05.2023 19:26 Uhr

Die Beschlussvorlage aus dem Kanzleramt kurz vor dem Flüchtlingsgipfel spaltet nun auch die Ampel: Grünen-Chefin Lang forderte im Bericht aus Berlin weitere Hilfen vom Bund - und schlug sich damit auf die Seite der Länder.

Vor dem Gipfel zur Flüchtlingspolitik am Mittwoch hat Grünen-Chefin Ricarda Lang gefordert, den Kommunen bei der Flüchtlingsversorgung stärker zu helfen. Man brauche zwar auch schnellere Asylverfahren, das Hauptproblem sei aber das mangelnde Geld, sagte sie im Bericht aus Berlin.

Die Kommunen hätten bei der Versorgung der Flüchtlinge im vergangenen Jahr Unfassbares geleistet - vor allem für die Menschen aus der Ukraine, die schnell in Bildungsinstitutionen und Arbeit gebracht worden seien. Man sehe aber auch, dass es Probleme gebe und an bestimmten Stellen zu Belastungen komme.

Lang pocht auf finanzielle Hilfe

Es sei nicht sinnvoll, wenn Bund und Länder nun gegeneinander mit dem Finger aufeinander zeigten und auf die bereits erbrachten Leistungen verwiesen, vielmehr brauche man konkrete Lösungen für besonders belastete Kommunen - "und am Ende werden die wahrscheinlich auch finanziell aussehen".

Damit geht Lang in Opposition zu SPD und FDP, die in einer Beschlussvorlage zu dem Flüchtlingsgipfel festgelegt hatten, keine weiteren Mittel für die Flüchtlingshilfe zur Verfügung zu stellen: Der Bund leiste trotz Haushaltsdefizits milliardenschwere Hilfen, während Länder und Kommunen Überschüsse verzeichneten. Nur die bisher schon gewährte Pauschale für allgemeine flüchtlingsbezogene Kosten in Höhe von 1,25 Milliarden Euro soll auch in den kommenden Jahren zur Verfügung gestellt werden.

Keine Aussage zu sicheren Herkunftsländern

Gleichzeitig erklärte Lang, dass ihre Partei das Prinzip der sicheren Herkunftsstaaten nicht für sinnvoll halte. "Was wir auf keinen Fall machen werden, ist, dass wir Schurkenstaaten, die Menschenrechte brechen, jetzt als sichere Herkunftsstaaten einbauen." Ob sie die EU-Beitrittskandidaten Georgien und die Republik Moldau zu diesen Staaten zähle - diese Frage beantwortete die Grünen-Chefin nicht.