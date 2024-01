Bauern-Protest in Berlin Traktoren, Staus und Dialog Stand: 15.01.2024 07:29 Uhr

Es soll der Höhepunkt der Protestwoche sein: Tausende Landwirte sind nach Berlin gefahren, wo am Brandenburger Tor eine Großkundgebung geplant ist. Für den Nachmittag ist ein Dialog mit den Ampel-Fraktionen verabredet.

Zum Abschluss ihrer Protestwoche wollen heute Tausende Landwirte zu einer Großdemonstration in Berlin zusammenkommen. Bereits vor der geplanten Versammlung am Brandenburger Tor waren Teilnehmer mit zahlreichen Traktoren auf dem Weg in die Berliner Innenstadt.

Manche Landwirte parkten schon am Wochenende ihre Traktoren und Lkw auf der Straße des 17. Juni in der Nähe des Brandenburger Tores - und verbrachten dort teilweise die Nacht. Schon viele Stunden vor Beginn der Großdemonstration hatte die Polizei bereits am Sonntagabend keine Traktoren mehr auf die Kundgebungsfläche in der Innenstadt gelassen.

"Es geht nichts mehr", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Die Fläche sei dicht, wer jetzt noch komme, werde zur Ausweichfläche mit genug Parkplätzen auf den Olympischen Platz geleitet. Überall in der Stadt muss wegen des Protests mit starken Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Am Mittag wollen die Landwirte gemeinsam gegen das von der Bundesregierung geplante Aus von Diesel-Subventionen demonstrieren. Neben Vertretern der Verbände will auf der Kundgebung auch Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) sprechen.

Gespräch mit Ampel-Fraktionen geplant

Am Nachmittag wollen sich dann SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich, Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann und FDP-Fraktionschef Christian Dürr mit den Spitzen der Bauernverbände im Bundestag treffen.

Zu der Großdemonstration haben Bauernverbände und der Speditionsverband BGL aufgerufen. Rund 5.000 Traktoren und Landmaschinen werden aus dem gesamten Bundesgebiet zu der Kundgebung erwartet. Es ist der Höhepunkt einer Aktionswoche gegen die Pläne der Regierung.

Streit um Subventionen für Agradiesel

Mit Trecker-Korsos machten Landwirte in den vergangenen Tagen im gesamten Land Front gegen Einsparpläne der Bundesregierung für den Haushalt 2024. Konkret soll die seit mehr als 70 Jahren bestehende Agrardiesel-Begünstigung wegfallen. Noch können sich Betriebe die Energiesteuer teilweise zurückerstatten lassen - mit einer Vergütung von 21,48 Cent pro Liter.

Ursprünglich sollte die Hilfe sofort ganz wegfallen. Nun soll sie über drei Jahre auslaufen. Eine zunächst geplante Streichung auch der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge strich die Regierung ganz. Der Deutsche Bauernverband fordert aber, alle Kürzungen komplett zurückzunehmen.