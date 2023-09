Verdacht falscher biografischer Angaben AfD hält an Kandidaten für Europawahl fest Stand: 19.09.2023 08:27 Uhr

Bei zwei AfD-Kandidaten für die Europawahl besteht der Verdacht, dass sie in ihrem Lebenslauf falsche Angaben gemacht haben. Obwohl sie bis heute keine Dokumente vorlegen konnten, die das Gegenteil beweisen, hält der Parteivorstand an ihnen fest.

35 Kandidaten hat die AfD für die Europawahl im kommenden Jahr aufgestellt. Bei zwei Politikern besteht der Verdacht, dass sie im eigenen Lebenslauf falsche Angaben gemacht haben könnten. Trotzdem entschied der Bundesvorstand der Partei am Montagabend, an der Kandidatenliste festzuhalten.

Das erfuhr die Nachrichtenagentur AFP eigenen Angaben zufolge nach dem Ende der mehrstündigen Beratungen aus Vorstandskreisen. Auch das Nachrichtenportal t-online berichtete über den Entschluss der AfD-Spitze. Laut AFP habe der Parteivorstand zwar eingeräumt, dass zwei der nominierten Kandidaten nicht in der Lage gewesen seien, ihre Angaben zu Berufs- und Studienabschlüssen durch Dokumente zu belegen. Dies solle aber vorerst keine Konsequenzen haben.

Keine Belege für Studium oder Berufsausbildung

Bei den betroffenen Kandidaten soll es sich um Mary Khan-Hohloch (Platz 14) und Arno Bausemer (Platz 10) handeln. Im Fall von Khan-Hohloch konnte die Kandidatin demnach keine Urkunde über ein abgeschlossenes Studium der Religionswissenschaft und des öffentlichen Rechts vorlegen. Es gebe lediglich Bescheinigungen über einzelne absolvierte Hochschulveranstaltungen. Bausemer habe keine Dokumente vorweisen können, die seine Aussagen belegen, dass er ein journalistisches Volontariat sowie eine Berufsausbildung absolviert habe. Auch einen Studienabschluss konnte er demnach nicht nachweisen.

Wahlliste hätte komplett neu aufgestellt werden müssen

Die AfD hatte ihre Kandidatenliste für die Europawahl auf einem Nominierungsparteitag Ende Juli und Anfang August in Magdeburg aufgestellt. Schon kurz danach waren die Zweifel an den Lebensläufen einiger Kandidaten laut geworden. Daraufhin räumte die Partei den Kandidaten eine Frist bis zum 11. September ein, um die getroffenen Aussagen in den Lebensläufen durch Dokumente zu belegen. Die eingereichten Unterlagen wurden laut AFP von Vertrauensleuten ausgewertet.

Hätte der Bundesvorstand aufgrund der bekannt gewordenen Zweifel gegen einen Kandidaten entschieden, hätte die gesamte Wahlliste der Partei neu aufgestellt werden müssen. Diesen aufwändigen und kostspieligen Prozess, der einen neuerlichen Nominierungsparteitag erfordert hätte, habe der Vorstand vermeiden wollen, zitierte die AFP aus Vorstandskreisen. Ob es für die beiden betroffenen Kandidaten trotzdem noch Konsequenzen gibt, habe der Parteivorstand vorerst offen gelassen, hieß es weiter. Darüber solle zu einem späteren Zeitpunkt beraten werden.