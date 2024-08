Kröv in Rheinland-Pfalz Ein Toter bei Hoteleinsturz - acht Menschen verletzt Stand: 07.08.2024 08:20 Uhr

In der rheinland-pfälzischen Gemeinde Kröv an der Mosel ist ein Teil eines Hotels eingestürzt. Nach Angaben der Polizei wurde ein Toter geortet. Acht weitere Menschen seien teils schwer verletzt.

Nach dem teilweisen Einsturz eines Hotels in Rheinland-Pfalz ist ein Mensch tot geortet worden. Acht weitere Menschen seien teilweise mit schweren Verletzungen noch in dem Gebäude in Kröv eingeklemmt, teilte die Polizei in Trier mit. Darunter ist auch ein Kind. Es sei körperlich unversehrt und man habe Kontakt, sagte ein Polizeisprecher.

Leiche konnte noch nicht geborgen werden

Wie der SWR berichtet, konnte die Leiche noch nicht aus dem Gebäude geborgen werden. Zu den Verletzten haben die Einsatzkräfte demnach zumindest teilweise Kontakt. Zum Zeitpunkt des Unglücks befanden sich nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizei 14 Menschen im Gebäude. Fünf konnten sich unverletzt aus dem Haus retten.

In einer Meldung der Polizei heißt es: "Aufgrund des Schadensbildes handelt es sich um einen extrem anspruchsvollen Einsatz, da das Gebäude nur unter größter Vorsicht von den Einsatzkräften betreten werden kann."

Das Giebeldach des zweistöckigen Gebäudes in Kröv in Rheinland-Pfalz ist eingebrochen, hängt schief und hat die beiden Stockwerke an einer Hausseite zusammengedrückt.

Etwa 250 Einsatzkräfte vor Ort

Vor Ort sind demnach etwa 250 Einsatzkräfte - unter anderem von Feuerwehr, Sanitätsdiensten, Polizei, THW, darunter auch Spezialkräfte, Rettungshundestaffel und Drohneneinheiten.

Inzwischen haben die Einsatzkräfte den Bereich um das Hotel laut SWR abgesperrt. Dahinter versuchen Rettungskräfte demnach weiter, in das Hotel zu kommen, um die verschütteten Menschen zu retten.

Einbruch gegen 23 Uhr

Laut Polizei ist ein Stockwerk des Gebäudes in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach gegen 23 Uhr eingebrochen. 31 Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft mussten evakuiert werden.

Auf Bildern vom Unglücksort aus der Nacht ist zu sehen, dass Teile des mehrstöckigen Fachwerkgebäudes eingestürzt sind. Betontrümmer liegen auf dem Boden. Augenzeugen berichteten nach SWR-Angaben von einem Knall und einer großen Staubwolke. Außerdem sei alles voller Staub und Trümmer. Wie es zu dem Teileinsturz des Gebäudes kommen konnte, ist noch unklar.