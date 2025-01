Im Alter von 89 Jahren Schauspieler Horst Janson gestorben Stand: 28.01.2025 15:17 Uhr

Er war "Der Bastian" und Horst aus der "Sesamstraße": Nun ist Horst Janson im Alter von 89 Jahren gestorben. Bis ins hohe Alter war der Schauspieler künstlerisch aktiv, hatte zuletzt aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Dies bestätigte seine Ehefrau gegenüber der Nachrichtenagentur dpa, nachdem die "Bild" zuerst über seinen Tod berichtet hatte. Janson wurde 89 Jahre alt.

Der in Grünwald bei München lebende Schauspieler kam 1935 zur Welt. Erste Bekanntheit erlangte er 1969 mit der ARD-Fernsehserie "Salto Mortale", wo er einen Trapez-Artisten spielte. Nach einer Rolle an der Seite von Charles Bronson und Tony Curtis im britischen Kinofilm "Zwei Kerle aus Granit" 1970 wurde Fernsehserie "Der Bastian" ab 1973 zu seinem größten Erfolg. Darin verkörpert er einen angehenden Lehrer, der sich kurz vor einer Anstellung in eine Ärztin verguckt.

In den 1980er Jahren wurde er als Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße" zum Idol einer ganzen Kindergeneration. Wie die Macher der Kinderserie zum Tod von Janson bei Facebook schrieben, habe der Schauspieler die Sendung "mit seinem Humor und Charme" bereichert, seine Auftritte seien unvergessen geblieben.

Horst Janson (r) mit Gustav Knuth (l) bei den Dreharbeiten zu "Salto Mortale".

Kaum eine Fernsehserie ohne Janson

Später war Janson in zahlreichen Fernsehserien und -filmen zu sehen - darunter "Forsthaus Falkenau", "Immenhof", "Ein Fall für zwei", "Tatort" oder in Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen. 2005 und 2006 stand der leidenschaftliche Hobbysegler für die TV-Serie "Unter weißen Segeln" als Kapitän vor der Kamera.

Als "Horst" in der "Sesamstraße" wurde Janson zum Idol einer ganzen Kindergeneration.

Auftritte bei den Bad Hersfelder Festspielen

Bis ins hohe Alter arbeitete er - zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen - und war auch immer wieder auf dem roten Teppich zu sehen. Janson war bekannt für seinen scheinbar ewig anhaltenden jungenhaften Charme. Seine vor wenigen Jahren erschienene Autobiografie nannte er in diesem Sinne "Der 85-Jährige, der morgens aufstand und immer noch jung war".

Allerdings hatten sich seit dem vergangenen Jahr die gesundheitlichen Rückschläge bei Janson gehäuft. Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass er nach einem Sturz von einer Treppe ins Krankenhaus gekommen war.

Wegen einer Erkrankung hatte Janson zuvor schon seine Teilnahme an den Bad Hersfelder Festspielen abgesagt. Dort hätte er im Juni 2024 bei der Premiere des Stücks "Wie im Himmel" auftreten sollen. Janson hinterlässt seine zweite Frau Hella Ruthardt und zwei erwachsene Töchter.