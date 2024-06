faq Überschwemmungen in Süddeutschland Wie ist die Lage in den Hochwassergebieten? Stand: 03.06.2024 18:13 Uhr

Während in Baden-Württemberg die Pegel wieder sinken, wappnet sich Niederbayern gegen die Fluten. Wie ist die Lage vor Ort? Wie reagiert die Politik - und wie sehen die Prognosen aus?

Tagelange Regenfälle haben in den vergangenen Tagen die Pegelstände zahlreicher Bäche und Flüsse vor allem in Bayern und Baden-Württemberg stark ansteigen lassen. Ganze Ortschaften wurden überflutet, Keller liefen voll und Dämme brachen.

Wie ist die Lage in Baden-Württemberg?

Die Hochwasserlage hat weite Teile der Region rund um Stuttgart sowie in Oberschwaben und im Allgäu fest im Griff. Während die Rettungskräfte dort nach wie vor unermüdlich im Einsatz gegen die Wassermassen waren, gab es an anderen Flussläufen leichte Zeichen der Entspannung.

Nach weiteren Regenfällen in der Nacht hatte sich die Lage vor allem an Rems und Murr, im Ostalbkreis und dem Kreis Göppingen sowie in Oberschwaben zunächst noch verschärft. Einsatzkräfte bargen heute zwei Leichen aus einem leer gepumpten Keller in Schorndorf im Rems-Murr-Kreis.

Rund 100 Bewohner zweier Pflegeheime wurden zuvor in Steinheim an der Murr evakuiert. Im Ostalbkreis wurden vorsorglich Menschen in Teilen der Gemeinden Leinzell, Heuchlingen und Göggingen aus ihren Häusern gebracht, wie eine Sprecherin des Krisenstabs mitteilte. Die Gemeinde Täferrot wurde zeitweise ebenfalls evakuiert.

Später stufte der Krisenstab die Hochwasserlage zurück. Ein Großteil der Menschen konnte in die Häuser zurückkehren. Entwarnung gebe es nicht. "Aber es ist ein deutliches Signal der Verbesserung", sagte die Sprecherin.

Entspannung gab es auch im gesamten Rems-Murr-Kreis: Die Integrierte Leitstelle Rems-Murr teilte mit, die Warnung vor Hochwasser sei aufgehoben. Auch vorsorglich angeordnete Evakuierungen würden aufgehoben. Rückhaltebecken würden langsam und kontrolliert abgelassen.

In den betroffenen Kommunen bleiben am Montag Schulen und Kindergärten geschlossen.

Wie ist die Situation in Bayern?

Obwohl mancherorts in Bayern nach den Überflutungen am Wochenende die Aufräumarbeiten begonnen haben, kann von einer Entspannung der Situation noch keine Rede sein. In Deggendorf in Niederbayern wurde wegen des Hochwassers ein Passagierschiff evakuiert. Mehr als 140 Menschen würden seit den Mittagsstunden vom Schiff gebracht, sagte eine Sprecherin des Landratsamts.

Wegen des Hochwassers an der Donau könne das Schiff nicht weiterreisen. Bei den Passagieren handle es sich überwiegend um ältere Menschen. In dem Landkreis wurde heute der Katastrophenfall ausgerufen, wie Landrat Bernd Sibler sagte. Dies diene der besseren Koordination der Maßnahmen.

Derweil verlagerte sich der Hochwasser-Schwerpunkt weiter nach Osten: Der Wasserstand der Donau steigt und steigt. Der Hochwassernachrichtendienst Bayern rechnet damit, dass die Donau ab Regensburg flussabwärts ähnlich viel Wasser führen wird wie beim Hochwasser 2002. Mittlerweile hat Regensburg den Katastrophenfall ausgerufen.

Doch auch im westlichen Regierungsbezirk Schwaben konnte von Entwarnung keine Rede sein. Dort drohten weitere Dammbrüche wegen des dramatischen Hochwassers. Im Landkreis Donau-Ries wurde die Bevölkerung der Orte Heißesheim und Auchsesheim heute erneut aufgefordert, das Gebiet umgehend zu verlassen, weil Dämme nachgeben könnten.

"Mit einer Überflutung der gesamten Ortsgebiete muss gerechnet werden", teilte die Kreisbehörde in Donauwörth mit, nachdem bereits am Sonntagabend gewarnt wurde. Notunterkünfte seien eingerichtet worden. Auch für die anderen bislang evakuierten Bereiche könne keine Entwarnung gegeben werden.

"Die Lage ist und bleibt ernst und kritisch und angespannt", sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder im oberbayerischen Reichertshofen. Immer noch drohten Dämme zu brechen oder durchzuweichen. Und im Osten stehe das Schlimmste noch bevor. Das Hochwasser werde sich nun verlagern Richtung anderer Donau-Städte wie Regensburg, Straubing und Passau, so Söder. Mehr als 3.000 Menschen seien derzeit "in der Evakuierung", Tendenz steigend. Rund 20.000 Hilfskräfte seien im Einsatz.

Wie viele Tote gibt es bisher?

Im oberbayerischen Schrobenhausen wurde die Leiche einer Frau im Keller eines Hauses entdeckt. Es handele sich um die vermisste 43-Jährige, nach der seit Sonntag gesucht worden war, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten der Donaukurier und Bild-Zeitung berichtet.

Am Sonntagmorgen war in Pfaffenhofen an der Ilm bereits ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam. Der Mann war bei einem Einsatz mit drei Kollegen mit dem Schlauchboot gekentert. Ein Feuerwehrmann in Offingen wird weiter vermisst.

Vermisst wird in Bayern zudem ein weiterer Feuerwehrmann. Der 22-Jährige war im schwäbischen Offingen in der Nacht zum Sonntag mit einem Boot der DLRG-Wasserrettung unterwegs gewesen. Das mit fünf Einsatzkräften besetzte Boot war aufgrund starker Strömung gekentert.

Wie reagiert die Politik?

Bei seinem Besuch in Bayern sicherte Bundeskanzler Olaf Scholz den Betroffenen seine Solidarität zu. Solidarität sei das, "was wir als Menschen am meisten brauchen", sagte er. "Wir werden alles dazu beitragen, auch mit den Möglichkeiten des Bundes, dass hier schneller weiter geholfen werden kann."

Gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bayerns Ministerpräsident Söder war Scholz in Reichertshofen, das besonders vom Hochwasser betroffen ist. Die Menschen in Deutschland müssten sich vermehrt auf Naturkatastrophen, besonders auf Hochwasser, einstellen, betonte Scholz bei seinem Besuch.

"Das ist in diesem Jahr das vierte Mal, dass ich in ein konkretes Einsatzgebiet gehe", sagte er und nannte dies einen "Hinweis darauf, dass was los ist". Die "Aufgabe, den Menschengemachten Klimawandel aufzuhalten", dürfe nicht vernachlässigt werden. "Auch das ist eine Mahnung, die aus diesem Ereignis und dieser Katastrophe mitgenommen werden muss."

Welche Verzögerungen gibt es auf Autobahnen und Zugstrecken?

Die Unwetterschäden beeinträchtigten auch den Verkehr. Die Deutsche Bahn rät weiterhin von Fahrten nach Süddeutschland ab. Bei den Fernverkehrsverbindungen kommt es zu Zugausfällen, vor allem München kann von Stuttgart, Würzburg und Nürnberg aus nicht angefahren werden, wie die Bahn am Montag mitteilte.

Nach einem Dammbruch in Oberbayern wurde die teilweise gesperrte Autobahn 9 wieder für den Verkehr freigegeben. In Richtung München sei aber eine Art Blockabfertigung eingerichtet worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Nachmittag.

Wie sehen die Wetterprognosen aus?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in einer aktualisierten Unwetterwarnung erneut vor kräftigen Regenfällen und auch Dauerregen in Teilen der Hochwassergebiete im Süden.

Südlich der Schwäbischen Alb könnten bis zum Abend Wassermengen von 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter niedergehen. In Oberschwaben, am Bodensee und Allgäu seien starke Gewitter mit Starkregen möglich. Vereinzelt könne auch Hagel fallen.

Südlich der Donau und im Bayerischen Wald erwartet der Deutsche Wetterdienst ebenfalls wieder Schauer und schauerartigen Regen, im weiteren Tagesverlauf teils schwere Gewitter. Auch heftiger Starkregen sei möglich. Mit dem Regen ist es also noch nicht vorbei - aber zumindest zur Wochenmitte dürfte es den Prognosen zufolge im Süden etwas entspannter werden.