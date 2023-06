Heizungsgesetz im Bundestag Noch viele Fragen offen Stand: 15.06.2023 08:04 Uhr

Nach dem Kompromiss der Ampelkoalition beim Heizungsgesetz wird das Vorhaben heute zum ersten Mal im Bundestag beraten. Viele Details sind allerdings noch ungeklärt - und sie bergen neues Konfliktpotenzial.

Der Bundestag befasst sich heute in erster Lesung mit dem Heizungsgesetz. Wochenlang hatte sich die Ampelkoalition über den vom Kabinett eigentlich schon beschlossenen Entwurf gestritten. Nun beginnt die Arbeit an dem Kompromissvorschlag im Bundestag und in den Ausschüssen, in denen Experten angehört und Änderungen in den Gesetzestext eingebaut werden.

Bis zur Sommerpause, die im Juli beginnt, soll das Gesetz beschlussreif sein. Doch es gibt noch immer offene Fragen, die Konfliktpotenzial für die Parteien der Ampelkoalition bergen.

Wieviel gibt der Staat dazu?

Geklärt werden muss beispielsweise die Höhe der Förderung. Fest steht, dass es für neue, klimafreundliche Heizungen Fördermittel vom Staat geben soll. Das soll aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden und "möglichst passgenau die einzelnen Bedürfnisse und soziale Härten bis in die Mitte der Gesellschaft" berücksichtigen. Neben der Höhe der Förderung ist auch noch offen, ob es Einkommensgrenzen geben soll, also Besserverdienende keinen oder einen geringeren Anspruch haben.

Soll die Altersgrenze gesenkt werden?

Debattiert wird auch noch über Frage, ob die Altersgrenze zur Pflicht zum Einbau einer klimafreundlichen Heizung gesenkt werden soll. Bisher soll sie für Eigentümer bis 80 Jahre gelten, denn ältere Menschen bekommen kaum den eventuell nötigen Kredit. Es gibt den Vorschlag, die Altersgrenze auf das Rentenalter zu senken, was aber wegen des hohen Durchschnittsalters der Hausbesitzer sehr viele befreien würde.

Schutz für Mieter - Anreiz für Vermieter?

Völlig offen sind auch noch die Details zur Modernisierungsumlage: Einerseits will man Mieter vor hohen Kosten beim Einbau einer neuen Heizung schützen, andererseits Vermietern einen Anreiz für die Investition geben. Es soll daher eine weitere Modernisierungsumlage geben, die dann greift, wenn man staatliche Förderung nutzt und die Mieter von der Umstellung finanziell profitieren.

Wie geht man mit Übergangsfristen um?

Unklar ist außerdem, was passiert, wenn jemand jetzt eine auf Wasserstoff umrüstbare Gasheizung einbaut, seine Kommune aber später gar kein damit kompatibles Gasnetz plant. Die Ampel-Fraktionen haben nur festgelegt, dass dann "angemessene Übergangsfristen zur Umstellung auf die neue Technologie" gelten sollen. Wie viel Zeit man bekommt, ist aber stark umkämpft.

Koalition unter Zeitdruck

Zeitlich haben sich die Ampel-Fraktionen selbst unter Druck gesetzt: Vor dem geplanten Beschluss und der Sommerpause liegen nur drei Sitzungswochen. Dann müsste sich auch noch der Bundesrat mit dem Gesetz befassen.

Auswirkungen auf Bürgerinnen und Bürger könnte die Neuregelung dann bereits im Januar 2024 haben - nämlich wenn man neu baut oder die Heizung kaputt geht und die Kommune bereits eine Wärmeplanung hat. In allen anderen Fällen bleibt mehr Zeit.