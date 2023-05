Göring-Eckardt zum Heizungsstreit "Einen Klimakanzler kann ich schwer erkennen" Stand: 21.05.2023 12:07 Uhr

Grünen-Politikerin Göring-Eckardt vermisst im Heizungsstreit Unterstützung von Kanzler Scholz und fordert mehr Fördergeld für Menschen mit geringem Einkommen. Der Kanzler will das Gesetz im Kern nicht ändern. Sollte er aber, raten Klimaforscher.

Im Streit der Ampelkoalition um das neue Heizungsgesetz hat die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt mangelnde Unterstützung durch Bundeskanzler Olaf Scholz beklagt. "Einen Klimakanzler kann ich schwer erkennen", sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wenn man als Regierung so ein Großprojekt anstoße, müsse man es auch gemeinsam tragen. Davon sei die Ampel weit entfernt, so Göring-Eckardt.

Scholz dürfe es sich nicht leicht machen, sagte sie weiter. "Das ist kein Spezialthema von Robert Habeck oder den Bündnisgrünen. Das mag uns als Partei oder dem Vizekanzler aktuell schaden, aber es geht ansonsten zulasten aller, auch schon in naher Zukunft."

Höhere Förderung, gestaffelt nach Einkommen

Die Grünen-Politikerin warnte vor einer Verschiebung des Gesetzes, mit dem Öl- und Gasheizungen durch klimafreundliche Wärmequellen ersetzt werden sollen. Sie mahnte allerdings Korrekturen an dem Entwurf an. So müsse es eine nach Einkommen gestaffelte Förderung für den Einbau einer klimafreundlichen Heizung geben. Niemand dürfe gezwungen werden, sein Haus zu verkaufen.

Auch für Mieter dürfe es keine großen Belastungen geben, sagte sie. "Deswegen wollen wir die neue Heizung bis zu 80 Prozent fördern - und nicht wie im aktuellen Entwurf vorgesehen nur zu maximal 50 Prozent." Weitere Ausnahmen von der Austauschpflicht lehnte die Grünen-Politikerin ab. Eine höhere Förderung für diejenigen, die es brauchen, sei besser als weitere Ausnahmen.

Wirtschaftsweise für Nachbesserungen

Auch die Vorsitzende der sogenannten Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, sprach sich für Nachbesserungen aus. Es sei wichtig, dass Menschen mit niedrigerem Einkommen nicht überfordert werden. "Gleichzeitig sollten die Fördermaßnahmen zielgenau sein, denn Menschen mit höherem Einkommen brauchen keine Förderung", sagte sie den Funke-Zeitungen.

Schnitzer forderte zudem schnell Klarheit über die genauen Regelungen. Auf den exakten Starttermin komme es nicht an. Er müsse aber bald verbindlich festgelegt werden, sagte sie. "Dann können sich alle darauf einstellen und rechtzeitig die notwendigen Kapazitäten aufbauen: das Handwerk und die Anbieter von Heizungsanlagen."

Scholz sieht keinen grundlegenden Änderungsbedarf

Bundeskanzler Olaf Scholz hält Nachbesserungen der Gesetzesvorlage zwar für denkbar, im Kern sollen aber keine großen Veränderungen mehr vorgenommen werden. Es werde nun im Bundestag geschaut, ob das Gesetz an der einen oder anderen Stelle noch präzisiert werden könne, sagte Scholz in einem Interview mit ntv und RTL.

"Allerdings gehe ich davon aus, dass es in seiner Grundstruktur nicht verändert wird. Sondern es muss so sein, dass niemand wirtschaftlich und sozial überfordert wird." Dazu seien bereits viele Vorkehrungen getroffen worden. Es sei jetzt ein ganz normales parlamentarisches Verfahren, sagte er mit Blick auf mögliche Änderungen.

Klimaforscher für Neustart

Statt Nachbesserungen fordert das Potsdam Institut für Klimafolgenforschung einen kompletten Neustart des Gesetzes. "Meine Empfehlung an die Ampel wäre es, kurz durchzuatmen, einen Schritt zurückzutreten und einen neuen Anlauf für die Heizungswende zu nehmen", sagte Institutsdirektor Ottmar Edenhofer der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Zugleich schlug er vor, sich auf den nationalen Emissionshandel zu fokussieren. Das sei klüger als die Verbots- und Gebotspolitik. Die Ampel habe sich beim Klimaschutz verheddert, sagte der Klima-Ökonom. "Dabei gäbe es einen einfachen, geradezu eleganten Weg hinaus aus dem Heizungsdilemma, und zwar über den nationalen Zertifikatehandel für Brennstoff-Emissionen."

Im sogenannten Brennstoffemissionshandelsgesetz ließe sich eine Obergrenze für Emissionen festlegen, die das Heizen mit Gas schrittweise, aber deutlich verteuern würde. Dabei könnte der Preisanstieg gedeckelt werden, um die Bürger vor Preisschocks zu schützen. Die Regierung habe mit dem Gesetz alle rechtlichen Möglichkeiten schon in der Hand, sagte Edenhofer. Er sei überzeugt, dass eine klare Kommunikation zum Heizen von der Bevölkerung akzeptiert würde. Die Regierung müsse den Leuten erklären, warum das Heizen mit Gas teurer werden muss, mit welchen Preisanstiegen zu rechnen ist und wer mit welchen Rückerstattungen vor den Preisanstiegen geschützt wird. Dann würden die Menschen von sich aus auf weniger CO2-intensive Heizungen umstellen, so der Klimaforscher.

Koalitionsstreit um Heizungsgesetz

Der vom Bundeskabinett bereits beschlossene Gesetzentwurf sieht vor, dass von 2024 an möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbarer Energie betrieben wird. Das soll für alle Eigentümer bis zum Alter von 80 Jahren gelten. Bestehende Öl- und Gasheizungen können weiter betrieben, kaputte repariert werden. Der Umstieg soll laut Wirtschaftsministerium durch Förderung sozial abgefedert werden.

Die Grünen wollen das Gesetz möglichst schnell im Bundestag beschließen, aber die FDP bremst. Die SPD wiederum will schnell mit den Parlamentsberatungen beginnen, dann aber noch Änderungen vornehmen.