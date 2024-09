Debatte über Verteidigungsetat Union warnt vor "Rüstungsstopp" - Pistorius widerspricht Stand: 11.09.2024 18:45 Uhr

Über den Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr ist im Bundestag heftig debattiert worden. Die Union warnte vor einem "Rüstungsstopp" und griff den Kanzler an - Minister Pistorius wiederum machte der Union Vorwürfe.

In der Debatte über den Verteidigungshaushalt für das kommende Jahr hat die Union der Bundesregierung vorgeworfen, keine ausreichenden Mittel für die Bundeswehr zur Verfügung zu stellen.

Die von Kanzler Olaf Scholz (SPD) ausgerufene Zeitenwende sei eine "Fassade", sagte der CDU-Politiker Johann Wadephul im Bundestag. Werde die Inflation einberechnet, sei der Verteidigungsetat "faktisch ein Kürzungshaushalt". Er werde im kommenden Jahr "zu einem Rüstungsstopp" führen.

Pistorius: Union hat Bundeswehr heruntergewirtschaftet

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) warf seinerseits der Union vor, in den vergangenen Jahrzehnten dafür gesorgt zu haben, die Bundeswehr herunterzuwirtschaften, und wichtige Beschaffungsvorhaben beim Material "über 15 Jahre verschlafen" zu haben. Dies müsse nun "im Speed-Tempo" nachgeholt werden.

Pistorius machte aber auch klar, dass in den kommenden Jahren mehr Geld für Verteidigung nötig sei. Dies gelte insbesondere ab 2028, wenn die Mittel aus dem wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine geschaffenen Sondervermögen aufgebraucht seien. Der Minister appellierte dabei an die Abgeordneten, für die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in den Haushaltsberatungen einzustehen.

Auch Minister sieht deutlich höheren Bedarf

Für den Verteidigungshaushalt sind im kommenden Jahr Ausgaben von 53,3 Milliarden Euro vorgesehen - knapp 1,3 Milliarden Euro mehr als in diesem Jahr, aber deutlich weniger, als von Pistorius gefordert. Er hatte einen Bedarf von rund 58 Milliarden Euro angemeldet, konnte sich jedoch in den Haushaltsverhandlungen angesichts massiver Sparzwänge nicht durchsetzen.

Die Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger plädierte in der Debatte angesichts des Finanzbedarfs im Verteidigungsbereich erneut für eine Reform der Schuldenbremse. Der FDP-Politiker Karsten Klein sagte hingegen, die Schuldenbremse garantiere stabile Staatsfinanzen, um Verteidigung auf Dauer zu finanzieren.

AfD und BSW kritisieren Ukraine-Hilfe

Der AfD-Abgeordnete Michael Espendiller forderte, der Fokus müsse auf der Wiederherstellung der Landesverteidigung liegen. "Deshalb dürfen wir auch kein weiteres Material an die Ukraine abgeben", sagte er.

Die Linken-Politikerin Gesine Lötzsch kritisierte die Milliardenausgaben für Verteidigung, die zulasten von Ausgaben für Familien, Kinder und Bildung gingen. Dies seien "die falschen Prioritäten".

"Setzen sie sich doch lieber für gute Arbeitsplätze in der Industrie, bei VW ein, statt für deutsche Panzer, die gegen Moskau rollen", sagte die BSW-Politikerin Zaklin Nastic. Nötig sei "eine Friedenskonferenz unter Einbeziehung Russlands (...), um das Sterben in der Ukraine zu beenden".