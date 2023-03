FAQ Schüsse auf Zeugen Jehovas Was bisher bekannt ist Stand: 10.03.2023 11:30 Uhr

Noch sind die Hintergründe der tödlichen Schüsse in Hamburg-Alsterdorf größtenteils unklar. Nur wenige Informationen wurden bisher offiziell bestätigt. Ein Überblick, was über die Tat bekannt ist.

Was ist über den Tathergang bekannt?

Die Tat ereignete sich am Donnerstagabend im Hamburger Stadtteil Alsterdorf während oder direkt nach einer Versammlung der Zeugen Jehovas. Die Veranstaltung hatte um etwa 19 Uhr im sogenannten Königreichssaal begonnen. So nennt die Gemeinschaft die Gebäude, in denen sie ihre gottesdienstlichen Zusammenkünfte abhält.

Die Polizei wurde nach eigenen Angaben um 21:15 Uhr informiert, dass in dem Gebäude Schüsse gefallen seien.

Wie NDR-Reporter Heiko Sander berichtet, soll der Täter im hinteren Teil des Gebäudes eine Scheibe eingeschossen haben und so in das Haus eingedrungen sein. Anschließend soll er auf die Anwesenden geschossen haben. Nachbarn berichteten von "wiederholten Feuersalven".

Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot aus, auch Hubschrauber und die Spezialeinheit der Hamburger Polizei USE kam zum Einsatz. Am Tatort hörten die Beamten einem Polizeisprecher zufolge einen Schuss aus einem der oberen Stockwerke der Gebäude - vermutlich hatte sich der mögliche Schütze beim Eintreffen der Einsatzkräfte selbst getötet.

Die Straßen rund um den Tatort blieben bis zum frühen Freitagmorgen gesperrt. Auch die Spurensicherung dauerte am Tag nach dem mutmaßlichen Amoklauf an.

Die Bevölkerung war am Donnerstagabend kurz nach den Schüssen durch eine amtliche Gefahrendurchsage gewarnt worden. Darin war die Rede von einer "extremen Gefahr". Kurz nach 3 Uhr morgens hob das Bundesamt für Bevölkerungsschutz die Gefahrenwarnung wieder auf.

Wie viele Opfer gibt es?

Angaben der Polizei zufolge tötete der Schütze sieben Menschen und erschoss sich anschließend selbst. Mehrere Menschen sollen verletzt worden sein, einige von ihnen schwer. Nähere Angaben zu den Opfern des Amoklaufs sind bisher nicht bekannt. Am Freitagmorgen hatten Medien zunächst von mindestens sechs Todesopfern berichtet.

Wer ist der mutmaßliche Täter?

Offiziell wurden bisher keine Informationen zu dem mutmaßlichen Schützen veröffentlicht.

Wie der "Spiegel" berichtet, soll es sich um ein früheres Mitglied der Zeugen Jehovas gehandelt haben. Demnach ist der Tatverdächtige ein 35 Jahre alter Mann, der von sich selbst behaupte, in einem streng evangelischen Haushalt in Kempten im Allgäu aufgewachsen zu sein. Er habe eine Banklehre absolviert und anschließend Betriebswirtschaftslehre studiert, beruft sich das Magazin weiter auf Angaben des angeblichen Tatverdächtigen. Im Internet habe der Mann eine Tätigkeit als Berater in Bereichen von "Controlling" bis "Theologie" angeboten. Keine dieser Angaben wurden von der Polizei oder seitens der Hamburger Behörden bestätigt.

Laut der Nachrichtenagentur dpa war der mutmaßliche Schütze der Polizei nicht als Extremist bekannt. Sein Name sei zwar in den Datenbanken von Sicherheitsbehörden erfasst gewesen, allerdings ohne einen kriminellen Hintergrund, sondern weil der Verdächtige eine waffenrechtliche Erlaubnis beantragt haben soll.

NDR-Reporter Sander zufolge ist jedoch unklar, ob die Behörden eine Zulassung für den Waffenbesitz ausgestellt haben und somit, ob es sich bei der möglichen Tatwaffe, um eine registrierte Waffe handelte und ob sie dem Verdächtigen gehörte.

Wie gehen die Ermittlungen weiter?

Die Polizei konzentriert sich derzeit auf die Spurensicherung am Tatort und auf die Suche nach Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können.

Im Internet hat die Polizei dafür auch ein Portal eingerichtet, über welches Hinweise eingereicht werden können.