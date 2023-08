Durchgeweichtes Festivalgelände Wacken-Anreise für Fahrzeuge final gestoppt Stand: 01.08.2023 18:36 Uhr

Der viele Regen im Norden war zu viel für den Boden. Das Festivalgelände in Wacken ist so matschig, dass die Anreise mit Fahrzeugen nun untersagt wurde. Noch unklar ist, was jetzt mit den Tickets passiert.

Petrus meint es in diesem Sommer nicht gut mit den Wacken-Fans. Die Regenmengen haben das Gelände des Wacken Open Air in Schleswig-Holstein so sehr verschlammt, dass die Anreise zum Festival teilweise abgebrochen werden musste. Festivalbesucher dürfen nicht mehr mit ihren Fahrzeugen auf das Gelände kommen, da die Campingflächen, Wege und Veranstaltungsflächen durchgeweicht sind.

"Deshalb sind sämtliche Metalheads in Kraftfahrzeugen aller Art angehalten, ihre Reise nach Wacken abzubrechen oder gar nicht erst anzutreten", teilten die Veranstalter mit. "Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung - zum ersten Mal in der Geschichte des W:O:A - treffen zu müssen." Es werde aber versucht, Gäste, die mit ihren Fahrzeugen schon unmittelbar in der Nähe des Festivalgeländes sind, doch noch auf das Gelände zu bringen. Schon am Montag hatten die Veranstalter die Besucher aufgerufen, ihre Anreise möglichst nach hinten zu verschieben.

Bald Infos über den Umgang mit Tickets

Wie viele der 85.000 erwarteten Besucher schon vor Ort sind, teilten die Veranstalter nicht mit - damit ist auch unklar, wie viele Metalfans von der abgebrochenen Anreise betroffen sind.

Offiziell soll das Festival am Mittwoch beginnen. Ob dieser Plan zu halten ist, scheint offen. Über den Umgang mit den fast 300 Euro teuren Tickets wollen die Veranstalter nach eigenen Angaben so schnell wie möglich informieren.