faq Neue Regelung Wie die telefonische Krankschreibung funktioniert Stand: 07.12.2023 05:48 Uhr

Während der Corona-Pandemie konnten sich Patienten telefonisch beim Arzt krankschreiben lassen. Nun soll die Regelung dauerhaft eingeführt werden. Welche Voraussetzungen gelten dabei? Ein Überblick.

Patientinnen und Patienten sollen sich bei leichteren Erkrankungen künftig generell telefonisch von ihrer Arztpraxis krankschreiben lassen können. Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken will heute über eine Änderung der entsprechenden Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie entscheiden.

Ab wann gilt der Beschluss?

Anders als sonst bei entsprechenden Richtlinien üblich sollen die Versicherten die Möglichkeit sofort nach Beschluss nutzen können. Ausschussmitglied Monika Lelgemann hatte dem ARD-Hauptstadtstudio im Vorfeld gesagt: Sollte der Bundesausschuss die Regelung annehmen, werde sie umgehend in Kraft treten. "Das heißt, ab dem 7. Dezember wird es möglich sein."

Im Bundesausschuss entscheiden Ärzte, Krankenkassen und Kliniken über die konkreten Leistungen im Gesundheitswesen. Formal muss das Bundesgesundheitsministerium den Beschluss noch prüfen.

Welche Voraussetzungen gibt es?

Die erste Voraussetzung ist: Die Patientinnen und Patienten müssen den Arztpraxen bekannt sein.

Während der Corona-Pandemie war die telefonische Krankschreibung auf leichte Atemwegserkrankungen begrenzt. Nun sollen alle Krankheitsbilder mit "absehbar nicht schwerem Verlauf" abgedeckt werden, sagte Lelgemann.

Das ist ein Unterschied zur Corona-Sonderregelung. Diese konnten auch Patientinnen und Patienten mit schweren Erkrankungen der oberen Atemwege nutzen.

Wie lange gilt die Regelung?

Während der Corona-Pandemie hatte es eine mehrfach verlängerte Sonderregelung zur telefonischen Krankschreibung gegeben. Sie ist im April ausgelaufen. Jetzt soll die Regelung dauerhaft verankert werden.

Der Ausschuss war bereits im Sommer per Gesetz von der Ampelkoalition beauftragt worden, entsprechende Regelungen zur telefonischen Krankschreibung festzulegen, wie ein Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) erläuterte.

Warum ist dieser Schritt nötig?

Die telefonische Krankschreibung soll Arztpraxen entlasten und die Infektionsgefahr in den Wartezimmern senken. Deutschlands Hausärztinnen und Hausärzte hatten bereits kritisiert, dass es mit der geplanten Wiedereinführung der telefonischen Krankschreibung zu langsam gehe. Ursprünglich war ein Beschluss im Bundesausschuss erst für Januar vorgesehen.

Welche andere Möglichkeiten gibt es?

Jenseits der telefonischen Krankschreibung gebe es auch die Videosprechstunde, um den Gang in die Arztpraxis zu vermeiden, sagte eine Sprecherin des Bundesausschusses der Nachrichtenagentur dpa. Dabei sei eine Krankschreibung bis zu sieben Tage bei Patientinnen und Patienten möglich, die in der Praxis bekannt seien - und bis zu drei Tage bei Patientinnen und Patienten, die in der Praxis nicht bekannt seien.

Auch Folgekrankschreibungen können demnach per Video ausgestellt werden, wenn die vorherige Krankschreibung auf einer persönlichen Untersuchung basierte.