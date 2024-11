tagesschau im Miniatur Wunderland Susanne Daubner im Mini-Format Stand: 26.11.2024 14:51 Uhr

Mit der Pinzette ins Studio - für tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner ein eher ungewöhnlicher Arbeitsweg. Wie es dazu kam? Seit heute steht sie für die tagesschau in einem besonderen Studio - im Miniatur Wunderland.

Neun Jahre hatte Jan Hofer im Miniatur Wunderland in Hamburg die Nachrichten präsentiert, stilecht aus einem tagesschau-Studio im Mini-Format. Jetzt ist es Zeit für einen Personalwechsel. Deshalb ist eine Miniaturversion von tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner ins Miniatur Wunderland eingezogen.

Der Umbau inklusive neuer Nachrichten war für das Team eine Herausforderung. Vor einem Monat hat Daubner dafür im echten tagesschau-Studio eine Sendung moderiert - extra für die kleine Welt im Miniatur Wunderland.

Eine von 320.000 Figuren

Daubner freut sich über ihren Auftritt auf dem kleinen Bildschirm: "Es ist toll, dass wir hier seit 2015 präsent sind und ich bin gespannt, ob man mich als Figur erkennt", sagte sie bei der Präsentation im Hamburg-Abschnitt der Anlage und startete per Knopfdruck die erste Sendung im Hightech-Miniatur-Nachrichtenstudio.

Frederik Braun, Gründer der Ausstellung in Hamburg, beobachtet auch bei den Besuchern eine positive Reaktion. "Die Menschen freuen sich, dass es eine tagesschau gibt und die eigenen Miniatur-Wunderland-Nachrichten."

Das Miniatur Wunderland ist laut Guinness World Records die größte Modelleisenbahnanlage der Welt. Sie befindet sich in der historischen Speicherstadt in Hamburg und zählt zu den beliebtesten und meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Deutschland.