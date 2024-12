Spendenaktion Sternsinger sammeln Geld für Kinder in aller Welt Stand: 28.12.2024 13:42 Uhr

Als Heilige Drei Könige verkleidet sammeln junge Sternsinger ab sofort wieder Spenden für Hilfsprojekte: Im Paderborner Dom ist die Aktion Dreikönigssingen eröffnet worden. Im vergangenen Jahr kamen 46 Millionen Euro zusammen.

Bundesweit sind jetzt wieder Sternsinger zur Unterstützung von Hilfsprojekten unterwegs: 1.500 Jungen und Mädchen versammelten sich im Paderborner Dom, um die Aktion Dreikönigssingen der katholischen Kirche zum 67. Mal zu eröffnen. In diesem Jahr steht die Aktion des Kindermissionswerks "Die Sternsinger" unter dem Motto "Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte".

Bis zum 17. Januar sammeln Kinder als Sternsinger - verkleidet mit Kronen wie die Heiligen Drei Könige - Spenden in ganz Deutschland. Sie ziehen von Haus zu Haus und bringen das Zeichen "C+M+B" an die Türen. Das Kürzel steht für den lateinischen Segensspruch "Christus mansionem benedicat". Das bedeutet "Christus segne dieses Haus". Nach Angaben des katholischen Hilfswerks wurden bei der letzten Aktion fast 46 Millionen Euro gesammelt.

"Rechte der Kinder stark machen"

In vielen Ländern und Regionen der Erde gehe es Kindern nicht gut, weil man ihnen nicht ihre Würde gebe, sagte der Paderborner Erzbischof Udo Markus Bentz in dem Gottesdienst zur Eröffnung der Aktion. Es gehe dabei nicht nur um Geld. Es gehe um das Bewusstsein, "dass wir die Rechte der Kinder stark machen", unterstrich Bentz. "Von hier aus strahlt es dann in die ganze Republik, denn überall in Deutschland werden in den Tagen danach unsere Majestäten unterwegs sein", sagte der Erzbischof.

Bentz rief die anwesenden Sternsinger dazu auf: "Gestaltet die Kirche mit." Symbolisch fiel im Dom Konfetti in Form von Sternen herab. Anschließend zogen die Sternsinger durch die Innenstadt zum Rathausplatz, wo Bürgermeister Michael Dreier die jungen Menschen begrüßen sollte. Das Erzbistum Paderborn ist nach 2015 zum zweiten Mal Gastgeber der Sternsinger-Eröffnungsaktion.

Hunderttausende Kinder machen mit

Nach Angaben des Kindermissionswerks werden Sternsinger in den 27 katholischen Bistümern unterwegs sein. Mit den Spenden sollen Projekte unter anderem in den Bereichen Bildung, Ernährung, Gesundheit und Kinderschutz unterstützt werden. Bundesweit beteiligen sich mehrere Hunderttausend Kinder.

Das Sternsingen ist seit 2015 immaterielles Weltkulturerbe der UN-Kulturorganisation UNESCO. Seit dem Start des Dreikönigssingens im Jahr 1959 seien insgesamt rund 1,36 Milliarden Euro zusammengekommen, erklärte das katholische Hilfswerk.