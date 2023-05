Wechsel an der Führungsspitze Chefredakteur Klusmann verlässt den "Spiegel" Stand: 25.05.2023 19:25 Uhr

In den vergangenen Jahren hat er beim "Spiegel" weitreichende Reformen umgesetzt. Nun scheidet Chefredakteur Klusmann aus. Es habe zuletzt in entscheidenden Fragen immer wieder Uneinigkeit mit der Geschäftsführung gegeben, hieß es.

Chefredakteur Steffen Klusmann verlässt das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Zuvor hatten "Business Insider" und "dwdl.de" über diesen Wechsel an der Spitze des Magazins berichtet. Klusmann hatte in den vergangenen Jahren weitreichende Reformen umgesetzt. Die Entscheidung sei im gegenseitigen Einvernehmen gefällt worden, hieß es weiter.

"Wir sind Steffen Klusmann zu großem Dank verpflichtet für seine wegweisende Arbeit in den vergangenen fast fünf Jahren, allem voran für die Zusammenführung der Print- und Online-Redaktion und die Erfolge in unserer digitalen Abo-Strategie", sagte Geschäftsführer Thomas Hass.

Mit seinem Instinkt als Blattmacher und vielen journalistischen Erfolgen habe er den Spiegel in herausfordernden Nachrichtenzeiten das Vertrauen der Leserinnen und Leser gesichert: "Wir hätten uns in den vergangenen Jahren keinen Besseren vorstellen können und bedauern sehr, dass es am Ende nicht gelungen ist, unsere immer sehr gute Zusammenarbeit für die Zukunft fortzusetzen", so Hass.

Keine Einigkeit in Strategiediskussion

Klusmann begründete seinen Schritt mit unterschiedlichen Ansichten in strategischen Fragen: "Zuletzt haben Geschäftsführung und ich in entscheidenden strategischen Fragen allerdings allzu oft keine Einigkeit erzielt - was nun mein Ausscheiden zur Folge hat."

Wie das Nachrichtenhaus weiter mitteilte, wird Dirk Kurbjuweit die Nachfolge antreten. Seine Aufgabe wird es unter anderem sein, laufende Reformprojekte voranzutreiben.