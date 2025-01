Trauer um Publikumsliebling Max Schautzer ist tot Stand: 29.01.2025 21:01 Uhr

Er war das Gesicht großer Samstagabendshows und sorgte für hohe Quoten. Mit "Pleiten, Pech & Pannen" brachte er Millionen Menschen zum Lachen: Der österreichische TV-Moderator und Schauspieler Max Schautzer ist im Alter von 84 Jahren gestorben.

Der Moderator und Schauspieler Max Schautzer ist tot. Er starb "nach kurzer schwerer Krankheit" in Köln, wie Jürgen Ross von der Schauspielagentur Ross bestätigte. Zuvor hatte "Bild" über den Tod des 84-Jährigen berichtet. Bekannt war Schautzer etwa aus der ARD-Sendung "Pleiten, Pech & Pannen", die lustige Privatvideos über Missgeschicke zeigte. Mitte der 1980er-Jahre brachte er damit ein Millionenpublikum zum Lachen.

Erfolgreich waren auch Sendungen wie "Alles oder nichts", "Allein gegen alle", "Die goldene Eins" und "Ein Platz an der Sonne". Auch war Schautzer das Gesicht großer Samstagabendshows in den 1980er- und 1990er-Jahren. Lange trug der Moderator den Titel "Feuerwehrmann der ARD".

2004 erlebte er eine große Enttäuschung, als die Show "Immer wieder sonntags", die Schautzer erfunden und neun Jahre lang moderiert hatte, von einem Jüngeren präsentiert werden sollte. Nachfolger Sebastian Deyle war allerdings erfolglos. Stefan Mross machte die Sendung später zu einer der meistgesehenen der ARD am Sonntag.

Im Alter nur auf der Bühne zu sehen

Als Moderator kehrte Schautzer dem Fernsehen vor Jahren den Rücken. Das Programm sei eintönig geworden, die Qualität im Sinkflug, sagte der Österreicher mit Wohnsitz in Köln und Kitzbühel zu seinem 75. Geburtstag der Nachrichtenagentur dpa. Moderatoren hielt er für austauschbar, sagte Schautzer weiter. Überall laufe das Gleiche, es werde zu viel kopiert und nachgeahmt.

Schautzer verlegte sich aufs Theater und war auf vielen Bühnen zu sehen - 2021 zum Beispiel in Hannover, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Berlin.

"Immer eine Aufgabe haben"

Schautzer wollte sich nie zur Ruhe setzen, seine Devise lautete: "Immer in Bewegung bleiben, eine Aufgabe haben. Dann hat man keine Zeit, alt zu werden." Zu seinen TV-Shows sagte er einmal rückblickend: "Ich habe mich immer für die Menschen interessiert, wollte, dass die Gäste in meinen Sendungen gut wegkommen, egal, ob prominente oder einfache Leute." In dem Punkt sei er "wohl ein Relikt von gestern" gewesen.