Trauer um Schauspielerin Margit Saad im Alter von 94 Jahren gestorben Stand: 09.08.2023 11:34 Uhr

Sie galt als eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Nachkriegszeit. Später feierte sie auch als Regisseurin anspruchsvoller Verfilmungen große Erfolge. Margit Saad ist mit 94 Jahren gestorben.

Die Schauspielerin und Regisseurin Margit Saad ist tot. Sie starb am Montag im Alter von 94 Jahren in München, sagte ihr Sohn, der Dirigent Pierre-Dominique Ponnelle, der Nachrichtenagentur dpa. Zuvor hatte die "Süddeutsche Zeitung" berichtet. Einem breiten Publikum wurde die gebürtige Münchnerin durch Rollen in zahlreichen Kino- und Fernsehfilmen bekannt. So konnte man sie in Kinofilmen wie "Peter Voss, der Millionendieb" oder "Hoppla, jetzt kommt Eddie" sehen.

Die Hauptrolle spielte sie in dem englischen Krimi "Die Spur führt ins Nichts" (1960) von Joseph Losey. Den Film bezeichnete sie in einem Interview mit der dpa 1999 als einen "meiner schönsten". Einen großen Bühnenerfolg hatte sie in der Titelrolle des Musicals "Irma la Douce". An der Seite von Harald Juhnke spielte sie 1961 in der deutschen Erstaufführung in Baden-Baden.

Zweite Karriere ab 1971

Ihr erstes Engagement hatte Saad nach einer Schauspielausbildung an der renommierten Münchner Otto-Falckenberg-Schule 1952 in Düsseldorf, wo sie gut zwei Jahre als Schauspielerin und Chansonnette am "Kom(m)ödchen" auftrat. 1971 begann sie eine weitere künstlerische Karriere und machte sich als Regisseurin anspruchsvoller Dokumentarfilme und Literaturverfilmungen einen Namen.

Gute Kritiken erhielt etwa ihr Fernsehfilm "Die Geschichte vom guten alten Herrn und dem schönen Mädchen" nach der Novelle von Italo Svevo. 1988 drehte sie die Fernsehfassung von John van Drutens Bühnenkomödie "Lied der Taube". Auch als Theaterregisseurin hat sich Margit Saad mit Erfolg versucht.

"Es geht nur noch um die Quote"

"Leider geht es im Fernsehen heute nur noch um die Quote und nicht mehr um anspruchsvolle Filme", bemängelte Saad schon 1999. Dies habe dazu geführt, dass viele ihrer vorgeschlagenen Projekte in den letzten Jahren abgelehnt worden seien. "Ich mache mir mit solchen Aussagen keine Freunde, aber leider ist es so." Saad war mit dem französischen Regisseur und Bühnenbildner Jean-Pierre Ponnelle (1932-1988) verheiratet.