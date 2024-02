Erfolgreiche Fahndung Ex-RAF-Terroristin Daniela Klette festgenommen Stand: 27.02.2024 12:30 Uhr

Bis zur Auflösung 1998 tötete die RAF 34 Menschen - und noch immer verstecken sich einige Ex-Terroristen. Nun konnte laut Staatsanwaltschaft die untergetauchte Daniela Klette in Berlin festgenommen werden.

Die unter anderem wegen versuchten Mordes gesuchte Daniela Klette ist festgenommen worden. Die ehemalige Terroristin der linksextremistischen Rote Armee Fraktion (RAF) sei in Berlin gefasst worden, teilte die Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden mit. Informationen zu den genauen Umständen liegen derzeit nicht vor.

Zuvor hatte die Staatsanwaltschaft eine Fahndung nach der 65-Jährigen veröffentlicht und um Mithilfe gebeten. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben seit 2015 gegen Klette sowie gegen zwei weitere Ex-RAF-Mitglieder - Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg.

Seit 30 Jahren flüchtig

Die Behörden werfen Klette, Staub und Garweg versuchten Mord und eine Serie schwerer Raubüberfälle zwischen 1999 und 2016 vor. Die Tatorte lagen demnach in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Überfälle nicht politisch motiviert waren. Das seit mehr als 30 Jahren flüchtige Trio soll versucht haben, sein Leben im Untergrund mit den Überfällen zu finanzieren.

Zuletzt erbat die Staatsanwaltschaft Verden am 14. Februar Hinweise zu früheren Terroristen der RAF in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst". Einige Tage später gab es dann einen Fehlalarm, als in einem Regionalzug in Wuppertal ein Mann fälschlich für das ehemalige RAF-Mitglied Ernst-Volker Staub gehalten wurde.

Dritte Generation der RAF

Die RAF kämpfte mehr als 20 Jahre mit Gewalt gegen das angeblich "imperialistische System" der Bundesrepublik. Von 1971 bis 1993 töteten Terroristen 34 Menschen, darunter auch Repräsentanten von Wirtschaft und Politik wie Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Mehr als 200 Menschen wurden durch die terroristische Vereinigung verletzt.

Klette, Staub und Garweg werden der sogenannten dritten RAF-Generation zugeordnet. Vertreter dieser Generation sollen den damaligen Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, und den amtierenden Treuhand-Chef, Detlev Karsten Rohwedder, umgebracht haben.

Im März 1993 kam es mit einem Sprengstoffanschlag gegen die Baustelle der JVA Weiterstadt zum letzten RAF-Anschlag. Mehr als 200 Kilogramm Sprengstoff zerstörten drei Unterkunftsgebäude und den Verwaltungstrakt der im Bau befindlichen Anstalt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden betrug 80 bis 90 Millionen Deutsche Mark. Im April 1998 verkündete die RAF ihre Auflösung.