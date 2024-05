Seit Jahren steigt die Zahl der Anfeindungen und Übergriffe auf queere Menschen. Im vergangenen Jahr habe sich das gesellschaftliche Klima noch einmal verschärft, sagt der Lesben- und Schwulenverband.

Lesben, Schwule, Bisexuelle und trans Menschen sehen sich nach Einschätzung ihrer Interessenverbände zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. "Das gesellschaftliche Klima gegen queere Menschen hat sich im letzten Jahr nochmal deutlich verschärft", sagte Mara Geri vom Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbands zum Tag gegen Homophobie der Nachrichtenagentur dpa.

Schon seit Jahren steige die Zahl der Übergriffe. Dieser Trend setzte sich auch im vergangenen Jahr fort, wie aus Sicherheitskreisen demnach verlautete. Demnach stieg die Zahl der von der Polizei registrierten Straftaten gegen Menschen wegen ihrer sexuellen Orientierung deutlich. Die offizielle Statistik dazu will Bundesinnenministerin Nancy Faeser am nächsten Dienstag vorlegen.

Bereits in 2021 stellten die Polizeibehörden laut dem Bundesinnenministerium bei den registrierten LSBTI-feindlichen Straftaten eine deutliche Steigerung fest: Demnach stiegen Straftaten aufgrund der sexuellen Orientierung um rund 50 Prozent auf 870 Delikte. Im Themenfeld "Geschlecht oder sexuelle Identität" sogar um 66 Prozent auf 340 Delikte.

Was ist LSBTI und queer?

LSBTI steht als Abkürzung für lesbische, schwule, bisexuelle, trans- und intergeschlechtliche Menschen. Der Begriff queer - teils auch als Buchstabe Q zusätzlich am Ende der Abkürzung zu finden - ist ein Sammelbegriff für alle, die nicht heterosexuell sind oder sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde. Teils steht auch noch ein Sternchen oder Plus am Ende der Abkürzung: Das steht für alle weiteren, nicht benannten Identitäten.