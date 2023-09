Kandidaten für Flick-Nachfolge Nagelsmann, Klopp oder sogar van Gaal? Stand: 10.09.2023 21:36 Uhr

Es kursieren zahlreiche Namen von Kandidaten, die als neuer Bundestrainer gehandelt werden. Der DFB ist unter Druck und will "zeitnah" liefern. Sportschau-Reporter Bernd Schmelzer gibt auf tagesschau24 einen ersten Überblick.

Nachdem sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) von Hansi Flick als Nationaltrainer getrennt hat, wird über seine Nachfolge spekuliert. Gegen Vize-Weltmeister Frankreich an diesem Dienstag übernehmen interimsweise die beiden Sportdirektoren Rudi Völler und Hannes Wolf sowie Ex-Nationalspieler Sandro Wagner.

Ein Nachfolger Richtung Heim-EM 2024 soll laut Verband "zeitnah" präsentiert werden. "Die dringlichste Aufgabe wird es danach sein, einen Bundestrainer zu verpflichten, der kurzfristig unsere Mannschaft neu ausrichtet und auf das große EM-Turnier im kommenden Jahr vorbereitet, von dem wir alle uns für den deutschen Fußball und auch für unser ganzes Land positive Impulse erhoffen", sagte Völler.

"Da müsste sich der DFB revolutionieren"

Derzeit werden mehrere Namen für die Nachfolge gehandelt. "Julian Nagelsmann ist frei, er wäre sicherlich einer", sagte Sportschau-Reporter Bernd Schmelzer auf tagesschau24. "Ob er sich das antun will? Mit Mitte 30 jetzt schon die Nationalmannschaft trainieren, ist die andere Frage." Der 36-Jährige musste zuletzt beim FC Bayern gehen, ist aber weiter vertraglich an die Münchner gebunden.

Der Niederländer Louis van Gaal hat sich laut Schmelzer hingegen selbst ins Spiel gebracht. "Das wäre mal eine ganz andere Geschichte. So einen reinzuholen, der auch eine gewisse Schärfe und eine gewisse Klarheit in seinen Ansprachen hat und sehr genau weiß, wie er spielen will", so Schmelzer. Der ehemalige Bayern-Trainer lasse sich jedoch ungern reinreden.

"Dann muss man ihm die kompletten Kompetenzen überlassen - ähnliches Thema wäre sicherlich Ralf Rangnick", sagte Schmelzer weiter, und nennt mit ihm einen weiteren Kandidaten. "Aber da müsste sich der DFB komplett revolutionieren, um so einen mal ran zu lassen. Das wäre eine Variante, die sicherlich auch sehr spannend wäre, aber meines Erachtens momentan nicht denkbar." Rangnick ist aktuell als Nationaltrainer in Österreich sehr erfolgreich.

Klopp unwahrscheinlich, Kuntz als Rückkehrer?

Einen Wechsel von Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hält Schmelzer für unwahrscheinlich. Der DFB könne sich Klopp angesichts der finanziellen Lage nicht leisten, außerdem sei er nicht frei. Auch Stefan Kuntz sei noch gebunden - und zwar an die türkische Nationalmannschaft. Der einstige U21-Erfolgstrainer könnte aber nicht abgeneigt sein, zum DFB zurückzukehren, auch wenn der Verband einst Flick ihm vorzog.

Genannt werden auch Matthias Sammer und der Österreicher Matthias Glasner, der immerhin auf dem Markt wäre und Eintracht Frankfurt bereits zum Europa-League-Triumph führte. Reporter Schmelzer will aber nicht ausschließen, dass auch aus der aktuellen Übergangslösung mehr werden könnte. Er sagt: "Ob es Rudi Völler dann vielleicht sogar durchzieht bis zur Europameisterschaft - wer weiß?"