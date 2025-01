Katholische Kirche Betroffene sprechen von gescheiterter Aufarbeitung Stand: 12.01.2025 12:39 Uhr

Vor 15 Jahren wurden Missbrauchsfälle im Berliner Canisius-Kolleg öffentlich - und damit der Skandal um die Vertuschung solcher Fälle in der katholischen Kirche. Betroffene kritisieren nun, die Aufarbeitung sei gescheitert.

15 Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche in Deutschland ziehen Betroffene eine vernichtende Bilanz der Aufarbeitung. "Man kann es nicht anders sagen: Die Aufklärung und Aufarbeitung dieses katholischen Missbrauchsskandals in Deutschland muss aus Sicht vieler Betroffener als gescheitert angesehen werden", heißt es in einem Schreiben der Betroffeneninitiative "Eckiger Tisch" an die Abgeordneten des Bundestages, das der Nachrichtenagentur dpa vorliegt.

In dem Brief werden Vorwürfe gegen Staat und Justiz erhoben: "Man hat uns, die Opfer, mit der Täterorganisation weitgehend allein gelassen." Der Vorsitzende der Initiative, Matthias Katsch, appelliert in dem Brief an die Parlamentarier, sich auf politischer Ebene für die Betroffenen einzusetzen, beispielsweise für einen Entschädigungsfonds.

Missbrauchsskandal wurde 2010 bekannt

Vor 15 Jahren wurden Missbrauchsfälle im Berliner Canisius-Kolleg öffentlich und damit der Skandal um die systematische Vertuschung solcher Fälle in der katholischen Kirche in Deutschland. 2018 legte die katholische Kirche dann die sogenannte MHG-Studie vor, die Tausende Missbrauchsfälle auflistete, 1.670 mögliche Täter und 3.677 Kinder und Jugendliche als Opfer. Experten sind sich einig, dass das nur die Spitze des Eisbergs und die Dunkelziffer deutlich höher sein dürfte.

"In der Folge wäre es notwendig und geboten gewesen, diese konkreten Fälle aufzuklären und dafür auf Bistumsebene und bei den Ordensgemeinschaften in allen vorhandenen Akten zu recherchieren sowie die Ergebnisse dieser Untersuchungen öffentlich zu machen. Nichts von dem ist geschehen", schreibt Matthias Katsch in dem Brief.

Bisherige Aufarbeitung für Betroffene "weitgehend nutzlos"

Stattdessen sei es den einzelnen Bischöfen überlassen, Studien und Gutachten in Auftrag zu geben, ohne dass es dafür verbindliche Standards gebe. "Diese Art von 'Aufarbeitung' ist für die Betroffenen weitgehend nutzlos. Sie erfahren nichts über ihren Täter, nichts über ihren Tatort, über weitere Betroffene, es gibt keine Auseinandersetzung mit der Gewaltgeschichte in den betroffenen Einrichtungen, in denen die Täter ihr Unwesen treiben konnten", heißt es in dem Schreiben.

Kein einziges Verfahren bei einer deutschen Staatsanwaltschaft, die nach 2018 angestrengt wurden, habe zu irgendeinem Ergebnis geführt. "Kein einziger Bischof oder Ordensobere musste sich verantworten." Über die Gründe dafür, dass die Aufarbeitung gescheitert sei, könne man nur spekulieren, schreibt Katsch. Es sei aber wohl vor allem darum gegangen, "den finanziellen Schaden für die Kirche zu begrenzen."

Er betont: "Für die Opfer dieser Verbrechen ist es aber fatal. Denn diese warten noch immer auf eine angemessene Entschädigung." Viele Betroffene seien "müde und verzweifelt nach vielen Jahren des Hoffens, des Forderns, des Kämpfens um Aufklärung ihres Falls und für eine angemessene Entschädigung."

Forderung nach Aussetzung der Verjährung

Am Freitag berichtete der RBB über ein weiteres Schreiben des Eckigen Tischs an den Bundestag, das konkrete Forderungen enthielt. So verlangen die Betroffenen unter anderem eine Aussetzung der Verjährung bei Entschädigungsansprüchen.

Die Bistümer handhaben den Umgang mit der Verjährungsfrist aktuell unterschiedlich. Das Erzbistum Köln verzichtete beispielsweise in der Vergangenheit darauf, sich auf die Verjährung zu berufen. Das Landgericht Köln sprach einem Betroffenen in der Folge ein Schmerzensgeld in Höhe von 300.000 Euro zu, das das Bistum zahlen musste.

Der "Eckige Tisch forderte außerdem neben einem Entschädigungsfonds eine Verhandlungslösung, bei der direkt mit Betroffenen verhandelt wird. Bislang entscheidet die Unabhängige Kommission für Anerkennungsleistungen über die Höhe der freiwilligen Zahlungen - je nach Fall und orientiert an den staatlichen Schmerzensgeldtabellen. Viele Betroffene empfinden das System als intransparent, die katholische Deutsche Bischofskonferenz hält jedoch daran fest.