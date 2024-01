faq Hochwasser Welche Regionen besonders betroffen sind Stand: 03.01.2024 12:32 Uhr

In den Hochwassergebieten herrscht weiter die Sorge vor steigenden Pegelständen. Der Deutsche Wetterdienst kündigt Dauerregen bis Donnerstag an. Welche Regionen sind besonders betroffen - und warum regnet es so viel? Ein Überblick.

Welche Gebiete sind besonders vom Hochwasser betroffen?

Nach wie vor geht es um Niedersachsen, Teile Nordrhein-Westfalens, den Süden Sachsen-Anhalts und den Norden Thüringens. In Teilen von Niedersachsen und Bremen ist die Lage kritisch. Nach einer Übersicht des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) liegen weiter viele Pegelstände von Flüssen bei der Meldestufe 3. Das bedeutet, dass die Gefahr größerer Überschwemmungen besteht.

Betroffen sind Orte an der Weser, Aller und Leine sowie teilweise auch deren Nebenflüsse. Auch der Fluss Hase, ein Nebenfluss der mittleren Ems im Landkreis Osnabrück, erreichte die Meldestufe 3. Für zahlreiche Gebiete warnte die Behörde vor einem großen Hochwasser. Im Bundesland Bremen ist etwa der Bremer Ortsteil Timmersloh von Überschwemmungen betroffen. Vielerorts stehen große Flächen unter Wasser. Angespannt ist die Lage in den Landkreisen Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Heidekreis und Verden.

Auch im Norden und Osten Bayerns hat der Dauerregen viele Flüsse ansteigen lassen. Wie der Hochwassernachrichtendienst des bayerischen Landesamtes für Umwelt mitteilte, haben mehrere Pegelstände in Ober- und Unterfranken Meldestufe 3 überschritten - so etwa die Lauer im Landkreis Bad Kissingen und die Steinach im Landkreis Coburg. Auch der Fluss Regen bei Cham in der Oberpfalz hat Meldestufe 3 erreicht.

Wird es weiter regnen?

Größtenteils ja. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) ist bis zum Donnerstag mit gebietsweise hohen Regenmengen von Niedersachsen bis zum Schwarzwald sowie in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen zu rechnen. Innerhalb von 30 bis 60 Stunden erwarten die Meteorologen 30 bis 50 Liter pro Quadratmeter, im Bergland bis zu 100 Liter. In Teilen Baden-Württembergs konnten Warnungen des DWD vor ergiebigem Dauerregen aufgehoben werden.

Wie gehen die Landkreise mit dem Hochwasser um?

Im Hochwassergebiet an der Landesgrenze von Sachsen-Anhalt und Thüringen wird die Schulpflicht in einigen Orten ausgesetzt. In Kelbra, Roßla und Wallhausen bleiben die Schulen am Donnerstag und Freitag geschlossen, teilte der Landkreis Mansfeld-Südharz am Dienstagabend mit. Eine Notbetreuung werde eingerichtet.

In der Nacht trat in Thüringen die Leina im gleichnamigen Ort über die Ufer. In Altenglan in Rheinland-Pfalz könnte wegen des anhaltenden Regens ein Regenrückhaltebecken überlaufen. Deshalb war am Dienstagabend zunächst eine Evakuierung der Gebäude in einer Straße angekündigt worden. Die Anwohner könnten allerdings nun vorerst in ihren Häusern bleiben, sagte ein Feuerwehrsprecher der Nachrichtenagentur dpa gegen 22 Uhr. Auch in der Nacht blieb die Lage vorerst stabil.

Wie läuft es mit der Eindämmung?

In Niedersachsen war am Dienstag die Landesreserve von rund 1,9 Millionen Sandsäcken bis auf einen kleinen Rest aufgebraucht, wie der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mitteilte. Das Bundesland greife inzwischen auch auf Reserven anderer Bundesländer zurück. Rund 1,5 Millionen Säcke habe Niedersachsen so inzwischen erhalten.

Mit den Sandsäcken werden etwa Deiche verstärkt. Das Technische Hilfswerk (THW) geht nach Angaben seiner Präsidentin Sabine Lackner davon aus, dass die Herausforderungen für die Katastrophenschutzorganisation generell immer größer werden. Momentan sei das THW im Bevölkerungsschutz zwar gut aufgestellt und könne in der derzeitigen Hochwasserlage effiziente Hilfe an vielen Orten gleichzeitig leisten, sagte Lackner der "Rheinischen Post". "Dennoch führt uns die aktuelle Lage einmal mehr dramatisch vor Augen, dass die Herausforderungen an das THW immer größer werden, auch durch Extremwettereignisse, deren massive Auswirkungen wir derzeit in verschiedenen Regionen Deutschlands erleben."

Warum regnet es gerade so viel?

Ein Grund für den vielen Regen ist der sogenannte Jetstream. Dieses Windband trennt in etwa zehn Kilometern Höhe kühle Polar- von warmer subtropischer Luft und schlängelt sich um den Globus. Die Geschwindigkeit des Jetstreams hat nachgelassen, und so halten sich derzeit Tiefdruckgebiete länger. Die sich vorübergehend zwischen den Tiefs aufbauenden Hochdruckgebiete haben laut dem DWD-Meteorologen Christian Herold keine Chance, länger an Ort und Stelle zu bleiben.

"Generell hatten wir solche lang anhaltenden Regenfälle schon früher immer wieder", sagt Ralf Merz, Hydrologe am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle (Saale), im Deutschlandfunk. Solche stabilen Wetterlagen seien aber in Zukunft häufiger zu erwarten. "Das heißt, dass es tagelang, wochenlang relativ feucht ist, sehr viel regnet, immer wieder regnet und das Wasser dann nicht schnell genug aus der Landschaft abfließen kann." Ebenso wie die Dürre im Frühjahr und Sommer des vergangenen Jahres seien die Regenfälle ein Zeichen des Klimawandels, so Merz.

Was hat das mit dem Klimawandel zu tun?

Schon seit Jahrzehnten ist zu beobachten, dass der Temperaturunterschied zwischen der Luft an den Polen und dem Äquator geringer wird, erkennbar an der zunehmenden Eisschmelze. "Dieser Temperaturunterschied ist aber wiederum ein wichtiger Antrieb für den Jetstream", sagt Peter Hoffmann vom Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung. "Wenn der weniger weht, verlagern sich Tiefs und Hochs langsamer. Das heißt, aufeinanderfolgende Wetterlagen werden beständiger, und der Regen fällt häufig immer wieder an derselben Stelle." In anderen Regionen fällt dagegen wochenlang kein Regen.

Der Klimawandel sorge dafür, dass stabile Wetterlagen häufiger vorkommen, sagt auch Hydrologe Merz. "Das heißt, dass es sehr lange entweder sehr trocken sein kann oder sehr lange sehr feucht sein kann." Früher sei das Klima in Deutschland von abwechselnden Hoch- und Tiefdruckgebieten gekennzeichnet gewesen. Das sei nun anders.

Gibt es in Zukunft häufiger Hochwasser?

Hydrologe Merz zufolge wird das der Fall sein. "Solche langen Hochwasser-Ereignisse wird es auch in Zukunft sicher öfter geben." Merz zufolge sollte darüber nachgedacht werden, ob der aktuelle Hochwasserschutz so noch funktioniere. "Denn vielleicht ist jetzt das, was wir aus der Vergangenheit gelernt haben, nicht immer eine gute Maßnahme für die Zukunft."

Der Wissenschaftler verwies zum Beispiel darauf, dass es nun viel weniger Flussauen gebe - also natürliche Überschwemmungsgebiete. Zugleich gab der Experte zu bedenken: "Einen hundertprozentigen Hochwasserschutz werden wir natürlich nie haben. Das ist finanziell und technisch nicht machbar und von der Landschaft nicht umrüstbar."