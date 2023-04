Trauer um Sportreporter Heinz Florian Oertel ist gestorben Stand: 19.04.2023 18:55 Uhr

Er zählte zu den beliebtesten Stimmen des DDR-Rundfunks: Heinz Florian Oertel. Wie erst jetzt bekannt wurde, ist der Sportreporter im Alter von 95 Jahren gestorben. Ein Satz hat den Mann aus Cottbus über die Grenzen der DDR hinaus berühmt gemacht.

Der beliebte DDR-Sportreporter Heinz Florian Oertel ist tot. Er soll nach übereinstimmenden Medienberichten bereits am 27. März im Kreis seiner Familie in Berlin im Alter von 95 Jahren gestorben sein.

Ein Gefühlsausbruch ist bis heute eng mit Oertels Namen verbunden und machte den Sportreporter über die Grenzen der DDR hinaus berühmt:

Liebe junge Väter, vielleicht herangehende, haben sie Mut, nennen Sie Ihre Neuankömmlinge des heutigen Tages ruhig Waldemar!

Diesen Satz jubelte Oertel ins Mikro, als der Läufer Waldemar Cierpinski bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 für die DDR erneut Gold im Marathon holte.

Beliebtes Gesicht im DDR-Fernsehen

Oertel arbeitete von 1949 bis 1991 beim Rundfunk der DDR, wo der gebürtige Cottbusser aufgrund seines Detailwissens und seiner emotionalen Berichterstattung zu einem der beliebtesten Sportkommentatoren des Landes aufstieg. Insgesamt berichtete Oertel von 17 Olympischen Spielen und acht Fußball-Weltmeisterschaften.



Neben seiner Tätigkeit als Sportkommentator arbeitete Oertel auch als Moderator von Fernsehsendungen wie "Ein Kessel Buntes" und führte auch durch Sendungen in Radio und Fernsehen wie "He, he, he - Sport an der Spree", "Schlager einer großen Stadt" und "Porträt per Telefon". In der DDR wurde Oertel 17-mal zum "Fernsehliebling des Jahres" gewählt.

Oertel arbeitete auch als Universitätsdozent

Nach der Wende war Oertel für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg (ORB) sowie den Norddeutschen Rundfunk (NDR) tätig, moderierte Galas und andere öffentliche Veranstaltungen. Darüber hinaus war der promovierte Sportreporter als Dozent an der FU Berlin und an der Georg-August-Universität Göttingen tätig. Oertel veröffentlichte mehrere Bücher - über gesellschaftliche Themen und gemeinsam mit Ex-Schwimmerin Kristin Otto über Olympia.

Zuletzt soll die Sportreporterlegende unter schweren gesundheitlichen Problemen gelitten haben, zeitweilig im Krankenhaus behandelt worden sein. Zu seinem 95. Geburtstag am 11. Dezember habe er der "Bild"-Zeitung zufolge keine Gäste mehr empfangen wollen.