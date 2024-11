Fehlender Schutz Flugsicherheit durch Drohnen bedroht Stand: 05.11.2024 13:52 Uhr

Immer wieder wird der Flugverkehr an deutschen Flughäfen wegen Drohnen eingestellt. Aus Sicherheitsgründen gibt es dann keine Starts und Landungen mehr. Doch die Arbeit an Detektionssystemen liegt auf Eis.

Von David Meiländer und Gottlob Schober, SWR

Allein in den ersten acht Monaten 2024 kam es laut Deutscher Flugsicherung (DFS) zu 81 Behinderungen im Großraum von Flughäfen. Sieben Mal musste in diesem Zeitraum der Flugverkehr zeitweise eingestellt werden. Die Dunkelziffer von Drohnen im gesperrten Luftraum dürfte aber deutlich höher sein.

Trotzdem wurden die Arbeiten zur "systematischen Detektion" an Flughäfen von der DFS angehalten, "aufgrund der noch ausstehenden Klärung der Finanzierung des Vorhabens". Die Kostenfrage müsse eine Arbeitsgruppe von Innen- und Verkehrsministerium klären.

Aufwändige Drohnentests

Der CDU-Verkehrspolitiker und Beirat der Deutschen Flugsicherung, Björn Simon, kritisiert im Interview mit Report Mainz die Bundesregierung: "Solange die Politik nicht reagiert, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass etwas passiert und auch erst passieren muss, natürlich groß, bevor dann der Druck groß genug ist, damit die Politik entsprechend Gegenmaßnahmen setzt."

2020 hatte ein Team der DFS vier Monate lang aufwändige Versuche unter anderem am Frankfurter Flughafen durchgeführt und stellte fest: "Detektionssysteme, die bereits an verschiedenen Flughäfen im Einsatz sind und die überwiegend aus dem militärischen Einsatzbereich stammen, haben sich in diesen Tests als wenig erfolgreich und nicht sehr zuverlässig erwiesen." Die Lösung könne eine "Mischung aus verschiedenen Sensortechnologien" sein, "die mit ihren individuellen Stärken ihre jeweiligen Schwächen untereinander ausgleichen".

Meistens melden Piloten Drohnen

Die Deutsche Flugsicherung antwortet auf Nachfragen des ARD-Politikmagazins nicht und verweist auf die zuständigen Bundesministerien. Zur Frage, wie die Arbeiten der DFS zur "systematischen Detektion" von Drohnen in Flugplatznähe finanziert werden sollen, schreiben Bundesinnenministerium und Bundverkehrsministerium in einer gemeinsamen Antwort nichts. Sie teilen aber mit, dass bei einer Drohnen-Sichtung durch eingerichtete Verfahren "die sichere Abwicklung des Flugverkehrs gewährleistet" werden könne. Man habe außerdem im August 2022 eine gemeinsame Arbeitsgruppe gegründet, "mit dem Ziel der Entwicklung eines Gesamtkonzeptes unter Einbindung aller betroffenen Akteure".

Da Fluglotsen bislang unbemannte Flugobjekte kaum auf dem Radar erkennen können, gehen die meisten Angaben auf Meldungen von Piloten zurück, die Drohnen mehr oder weniger zufällig aus dem Cockpit sichten. Am 1. Juli 2024 zum Beispiel meldeten Piloten einer Passagiermaschine beim Landeanflug auf den Flughafen Frankfurt/Main zunächst eine orangefarbene Drohne. Am selben Tag gab es eine weitere Meldung über eine gelbe Drohne - entdeckt von der Cockpitcrew eines anderen Fliegers. Beide Drohnen wurden von der Bundespolizei weder detektiert noch abgefangen.

Prototyp einer Abfangdrohne bereits entwickelt

Dabei hat die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr zusammen mit Partnern ein Gesamtkonzept zur Abwehr illegal operierender Drohnen entwickelt - gefördert vom Bundesverkehrsministerium mit 1,8 Millionen Euro. Das Drohnenabfangsystem "Falke". Abgeschlossen wurde es im Januar 2023.

Der Projektleiter Drohnenentwicklung der Helmut-Schmidt-Universität, Ralf Heynicke, sagt auf Nachfrage: "Es wurde in die Forschung investiert. Die Forschung hat geliefert. Wir haben einen Prototyp, eine Abfangdrohne entwickelt." Man sei sogar einen Schritt weitergegangen. Aus dem Projekt heraus ein Startup gegründet worden, das die Drohne zur Marktreife weiterentwickelt hat. "Ja, ich denke, es wäre wünschenswert, wenn der Bedarf besteht, dass man dann solche Systeme auch installiert", so Heynicke.

Bundesinnenministerium und Bundesverkehrsministerium wollen sich zu "Falke" nicht äußern, schreiben aber: "Die technische Weiterentwicklung von Drohnen erfordert jedenfalls eine kontinuierliche Anpassung der Detektions- und Abwehrtechnik." Aktuell aber verfüge "die Bundespolizei über technische Mittel, um Drohnen zu detektieren und abzuwehren." Zu Details machen die Ministerien keine Angaben.

Verkehrspolitiker und DFS-Beiratsmitglied Simon sieht dringenden Handlungsbedarf der Bundesregierung und eine zunehmende Gefahr für die öffentliche Sicherheit auch in Deutschland. Deutsche Flughäfen seien aktuell leider nicht gewappnet und stünden voll im Risiko. Im Nahen Osten sehe man, dass dort kleine Drohnen eingesetzt würden, die Sprengstoff transportierten und ans Ziel gelenkt würden. "Die Möglichkeit bestünde, dass so was passieren könnte, weil diese Drohne deutlich schneller auf Flughafengelände oder in einem Flugzeug oder militärischem Gebiet landen würde, als uns lieb wäre", so Simon.