Ein Jahr nach Correctiv-Enthüllungen Was von den Massenprotesten übrig bleibt Stand: 10.01.2025 08:36 Uhr

Vor einem Jahr veröffentlichte das Onlinemagazin Correctiv Recherchen zu einem Treffen rechtsextremer Kreise. Dort diskutierte Pläne zur "Remigration" lösten Massendemonstrationen aus. Was ist daraus geworden?

Etwas unscheinbar in einem Hinterhof liegt das alte Kino "Alhambra", mitten in der Innenstadt von Luckenwalde in Brandenburg. Die rote Eingangstür quietscht beim Öffnen. Das kleine Foyer, die gepolsterte Sitzecke und die Wandverkleidung in DDR-Design versprühen den Charme längst vergangener Zeiten. Der fensterlose Raum wirkt wie ein gemütliches Wohnzimmer. "Es ist ein schöner Ort, um zusammenzukommen", sagt Caroline Fritsch, während sie einen Barhocker an die holzvertäfelte Theke stellt.

Demonstration als Ausgangspunkt

Betrieben wird das "Alhambra" vom örtlichen Kulturförderverein. Hier trifft sich die Initiative "Wir hier in Luckenwalde". Seit einem Jahr plant Fritsch unter diesem Motto gemeinsam mit anderen Ehrenamtlichen regelmäßig Aktionen für den demokratischen Zusammenhalt in der Stadt südlich von Berlin: Diskussionsrunden, Vorträge oder Konzerte.

Auslöser für das Engagement waren die Pläne zu sogenannten Remigration bei einem rechtsextremen Treffen in Potsdam, veröffentlicht durch das Onlinemagazin Correctiv. Damals, im Januar 2024, organisierte Caroline Fritsch auf dem nahegelegenen Marktplatz eine Demonstration - das erste Mal in ihrem Leben. 600 Menschen kamen, angemeldet waren nur 200.

"Ich war kurz davor auf einer der großen Demos in Berlin und hatte das Gefühl, ich muss etwas tun und den Protest in meine Heimat tragen, in die Kleinstadt", erinnert sich die 36-Jährige. In einer Partei oder sonst politisch aktiv sei sie bis dahin nicht gewesen.

Die Zivilgesellschaft vernetzt sich lokal

Zusammenhalt schaffen und die Vielfalt der Gesellschaft sichtbar machen, das sind die Ziele von Fritsch und ihren Mitstreitern. Die Initiative richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene. "Viele junge Menschen berichten uns, dass sie nicht das Gefühl haben, die Politik würde auf ihre Probleme eingehen. Viele Parteien ziehen sich aus unserer Region zurück und überlassen das Feld den Populisten", berichtet Fritsch. Dem wolle sie etwas entgegensetzen.

Aus der Idee unter alten Freunden entstand schnell ein Netzwerk in der Stadt mit gut 20.000 Einwohnern. Bei regelmäßigen Treffen hätten immer mehr Leute ihre Expertise ins Projekt eingebracht, von Technik über Design bis Kommunikation: "Ich hatte am Anfang Angst, dass wir alleine dastehen. Aber der Zuspruch war überwältigend. Das hat uns gegenseitig motiviert und mittlerweile ist es fast ein Selbstläufer." Anfeindungen habe es selten gegeben, stattdessen viele positive Rückmeldungen aus der Stadtgesellschaft.

Kaum Erfolge auf politischer Ebene

Lokale und regionale Initiativen wie in Luckenwalde gab und gibt es auch andernorts. Dennoch ist die Bilanz der Großdemonstrationen vor einem Jahr aus Sicht von Beobachtern ernüchternd.

Den Rechtsextremismus in Deutschland habe die Bewegung nicht geschwächt, so der Sozialwissenschaftler Johannes Kiess vom Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung an der Uni Leipzig. "Von der anfangs beeindruckenden und breiten Mobilisierung ist wenig geblieben. Die Politik ist nicht auf die Forderungen der Demonstrationen eingegangen. Das hat schnell zu Frustration bei den Beteiligten geführt", bilanziert Kiess.

Die Parteien der Mitte hätten sich zwar zunächst auf die Seite der Proteste gestellt. Ein gefordertes Demokratiefördergesetz zur Stärkung der Zivilgesellschaft aber gebe es bis heute nicht. Auch das Bestreben nach einem AfD-Verbotsverfahren sei kaum vorangekommen. Ebenso wenig hätten die Demonstrationen letztlich Wahlerfolge und hohe Umfragewerte populistischer Parteien verhindern können. Und die Debatte um Migration und Asyl habe sich weiter nach rechts außen verschoben.

Dennoch sieht Kiess in der Reaktion auf die Correctiv-Enthüllungen vor einem Jahr positive Signale für die Demokratie: "In viele ostdeutschen Kleinstädten waren das die ersten und größten Demonstrationen gegen Rechtsextremismus. Das hat gezeigt, dass breite Bevölkerungsschichten die völkisch-rassistischen Narrative der AfD ablehnen".