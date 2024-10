Menschen lesen weniger 27 Minuten am Tag Stand: 15.10.2024 10:29 Uhr

Die Menschen in Deutschland lesen weniger als vor zehn Jahren. Im Schnitt sind es 27 Minuten. Viermal so viel Zeit wird vor dem Fernseher verbracht. Aber: Je älter man ist, desto länger schaut man auch in ein Buch.

Menschen in Deutschland lesen im Durchschnitt nur noch 27 Minuten am Tag gedruckte oder digitale Medien, wie etwa ein Buch, eine Zeitung oder ein E-Book. Das teilte das Statistische Bundesamt anlässlich der Frankfurter Buchmesse mit. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2022. In ihrer Erhebung geht es um Menschen ab zehn Jahren, die außerhalb der Schule oder dem Beruf lesen.

Daten von vor zehn Jahren zeigen, dass die Menschen früher 32 Minuten am Tag mit Lesen verbrachten - also fünf Minuten mehr als 2022.

Mehr als zwei Stunden vorm Fernseher

Deutlich mehr Zeit verbringen die Menschen vor dem Fernseher: Mit durchschnittlich zwei Stunden und acht Minuten wurde 2022 mehr als viermal so viel Zeit für Fernsehen wie für Lesen aufgewendet. Die mit Fernsehen verbrachte tägliche Durchschnittszeit stieg im Zehnjahresvergleich um vier Minuten.

Je älter, desto mehr Zeit fürs Lesen

Wenn die Menschen lesen, dann am ehesten Bücher. Durchschnittlich wurden dafür zwölf Minuten am Tag aufgewendet. Bei Zeitungen lag der Durchschnitt bei neun Minuten täglich.

Laut den Daten des Statistischen Bundesamts verbringen Erwachsene mit zunehmenden Alter deutlich mehr Zeit mit dem Lesen: Mit durchschnittlich 54 Minuten nutzten Menschen über 65 Jahren mit Abstand die meiste Zeit dafür. Menschen der Altersgruppe der 45- bis 64-Jährigen verbrachte dagegen nur etwa halb so viel Zeit mit lesen - und zwar 26 Minuten täglich. Bei den 30- bis 44-Jährigen war es mit 13 Minuten noch weniger.

Junge Erwachsene im Alter zwischen 18 und 29 Jahren haben zwei Minuten weniger am Tag mit Lesen verbracht als die über 30-Jährigen. Dagegen haben Kinder und Jugendlich im Alter von zehn bis 17 Jahren 19 Minuten am Tag gelesen und lagen somit im Mittelfeld, was die Lesezeit angeht.

Mädchen und Frauen lesen mehr

Auch haben Mädchen und Frauen die Nase vorn beim Lesen: Ihre durchschnittliche Lesezeit lag bei 30 Minuten, bei Jungen und Männern dagegen bei 24 Minuten.