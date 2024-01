eilmeldung Trauer um Fußball-Legende Franz Beckenbauer ist tot Stand: 08.01.2024 17:36 Uhr

Er war einer der Größten der deutschen Fußball-Geschichte und holte die Fußball-WM 2006 nach Deutschland: Franz Beckenbauer. Im Alter von 78 Jahren ist "der Kaiser" nun gestorben.

Franz Beckenbauer ist tot. Die deutsche Fußball-Legende starb am Sonntag im Alter von 78 Jahren, wie seine Familie der Nachrichtenagentur dpa mitteilte. Auch weltweit gehörte Beckenbauer zu den Allergrößten im Fußball, er wurde Weltmeister als Spieler und Trainer, holte die WM 2006 nach Deutschland.

Geboren wurde Beckenbauer am 11. September 1945, er wuchs im Münchner Arbeiterviertel Giesing auf. Mit 13 Jahren kam Beckenbauer zum FC Bayern, mit 20 Jahren war er Nationalspieler.

Der erste Superstar des deutschen Fußballs

Wegen seiner Leichtigkeit und Eleganz stieg Beckenbauer auf zum "Kaiser" des deutschen Fußballs - so sein Spitzname. Er war der erste deutsche Fußball-Superstar.

Nach der aktiven Karriere wurde Beckenbauer Teamchef der Nationalmannschaft und 1990 auch Weltmeister als Trainer. Später wurde er Coach und Präsident seines FC Bayern. Einen großen Triumph feierte Beckenbauer auch, als er die Weltmeisterschaft 2006 nach Deutschland holte.

Gesundheitlich angeschlagen, hatte er sich schon länger fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

"In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist", teilte die Familie mit. "Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen."

Weitere Informationen in Kürze