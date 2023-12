Polizeieinsatz Hinweise auf Anschlagspläne auf den Kölner Dom Stand: 23.12.2023 23:43 Uhr

Deutsche Sicherheitsbehörden gehen Hinweisen auf einen möglichen Anschlag an Silvester nach. Ziel könnte der Kölner Dom sein. Die Hinweise sind vage - dennoch durchsuchte die Polizei die Kathedrale.

Von Michael Götschenberg und Holger Schmidt, ARD-Terrorismusexperten

Der Hinweis kam von einem ausländischen Nachrichtendienst: Mehrere Personen in Europa planen möglicherweise Terroranschläge am letzten Tag des Jahres an mehreren Orten in Europa. Ein Ziel könnte der Kölner Dom sein. Auch konkrete Namen von möglicherweise beteiligten Personen ergeben sich aus dem Hinweis. Sie befinden sich in Österreich, Spanien und Deutschland, konkret ist nach Informationen von ARD-Hauptstadtstudio und SWR ein Mann im Saarland im Visier.

Wenige Tage vor Heiligabend trifft der Hinweis die deutschen Sicherheitsbehörden in einer schwierigen Situation. Die Anspannung ist durch die gestiegene Bedrohungslage hoch, Alarmpläne sind gemacht - und doch sind viele Beamtinnen und Beamte gedanklich schon beim Weihnachtsfest und ihren Familien. Wie ernst also ist der Hinweis?

Festnahme im Saarland

Für die deutschen Ermittler steht der Mann im Saarland im Mittelpunkt. Er ist den Behörden schon lange als Extremist bekannt, die Hinweise auf seine mögliche Beteiligung an einer - wie auch immer gearteten - konkreten Straftat sind aber vage. Trotzdem wurde er am Samstag festgenommen. Bis Sonntag um Mitternacht müssen die Behörden nun entscheiden, ob das vorhandene Material für den Antrag eines Haftbefehls ausreicht. Wenn nicht, muss er freigelassen werden.

Auch der Generalbundesanwalt in Karlsruhe war in den vergangenen Stunden mit dem Vorgang befasst, ist aber wegen des dünnen Sachverhalts skeptisch, heißt es in Ermittlungskreisen. Eine offizielle Stellungnahme der Behörde war am Samstagabend in der Sache nicht zu erhalten. Aus der Landespolizei ist zu hören, man wäre froh gewesen, wenn Karlsruhe den Fall übernommen hätte.

Sicherheitsvorkehrungen am Kölner Dom

Auch wenn der Hinweis eigentlich erst den Silvestertag betrifft, nimmt die Kölner Polizei den Fall bereits jetzt sehr ernst. Der Chef der Kölner Kriminalpolizei, Michael Esser, sagte am Samstag, auch wenn sich der Hinweis auf Silvester beziehe, "werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten".

So sollte der Dom noch am Abend durchsucht werden, Sonntag aber öffnen. Besucherinnen und Besuchern der kommenden Weihnachtsmessen wird geraten, auf Handtaschen und vergleichbare Accessoires zu verzichten, um Kontrollen zu vereinfachen. Am Sonntagvormittag will die Kölner Polizei Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen mitteilen.

Ob sich dann die Hinweise erhärten lassen, ist unklar. Die Vorgänge zeigen aber, wie angespannt die Sicherheitsbehörden seit Wochen sind und wie ernst sie auch vage Hinweise auf einen möglichen Anschlag nehmen.