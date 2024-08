ARD-Nachrichtentag Mitmischen! bei der tagesschau Stand: 14.08.2024 14:59 Uhr

Beim ARD-Nachrichtentag am 19. September dreht sich alles um das Thema Nachrichtenkompetenz. Wie arbeitet die tagesschau? Und wie wird ein Thema zur Nachricht? Antworten liefert das Dialogangebot Mitmischen! bei der tagesschau.

Was ist eine Nachricht? Was macht eigentlich ein Chef vom Dienst? Welches Knowhow braucht es, um Fake News von Nachrichten zu unterscheiden? Beim ARD-weiten Nachrichtentag am 19. September dreht sich alles um das Thema Nachrichtenkompetenz.

In den Landesfunkhäusern der ARD, in Schulen und Vereinen gibt es Angebote für alle Altersgruppen. Dabei sein geht aber auch digital bei der Publikumsaktion Mitmischen! bei der tagesschau.

Zuverlässiger Nachrichtenüberblick Tag für Tag

Wenn um 20 Uhr der Gong der tagesschau ertönt, sitzen regelmäßig zehn Millionen Menschen an TV-Bildschirmen, Laptops oder Handys, um sich zu informieren. In 15 Minuten liefert Deutschlands älteste Fernsehsendung einen Überblick über das Geschehen des Tages, Nachrichten aus Deutschland und der ganzen Welt.

Doch wann ist eine Nachricht eine Nachricht für die tagesschau, und wer produziert diese Nachrichten? Antworten auf diese und viele andere Fragen liefert das Dialogangebot Mitmischen! bei der tagesschau.

Was erwartet die Mitmischerinnen und Mitmischer?

Sie sind digital dabei, wenn in Hamburg die Redaktion der tagesschau in der Schlusskonferenz die Themen für die Hauptausgabe um 20 Uhr bespricht. Und sie erfahren in einem der vielen interaktiven Workshops, wie Beiträge für die tagesschau produziert werden, wie man Desinformation in den Sozialen Medien erkennt oder wie eine tagesschau-Ausgabe in Einfacher Sprache entsteht.

Das Workshop-Angebot Mitmischen! bei der tagesschau

Nicht nur die Redakteurinnen und Redakteure der tagesschau vor Ort geben am 19. September einen interaktiven Einblick in ihre Arbeit in Hamburg, sondern auch viele der Redaktionen, die tagtäglich Beiträge und Interviews für die Hauptnachrichten produzieren: Der WDR in Köln, der SWR in Stuttgart und Mainz, das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin, das vor allem über bundespolitische Themen informiert - und exemplarisch für Auslandsstudios auch das ARD-Studio in Wien.

Damla Hekimoğlu von tagesschau24 moderiert die Veranstaltung, und auch Marcus Bornheim, der Chefredakteur der tagesschau, ist dabei. Los geht's am 19. September um 15.30 Uhr, voraussichtliches Ende ist 19 Uhr.

Wie kann man Mitmischen! bei der tagesschau?

Sie können sich einfach über diesen Link anmelden. Es stehen 300 Plätze zur Verfügung, die in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben werden. Wer schnell ist und einen Platz bekommt, erhält mit der Teilnahmebestätigung auch einen Teilnahmelink für die digitale Microsoft Teams-Schalte, sowie einen zweiten Link für einen Workshop.

Die Einteilung in die einzelnen Workshops erfolgt nach dem Zufallsprinzip. Bei der Anmeldung kann ein Wunsch genannt werden, der nach Möglichkeit berücksichtigt wird. Eine Teilnahme für Mitarbeitende der ARD ist leider nicht möglich.