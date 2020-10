Dina Nayeri

Die Schriftstellerin Dina Nayeri wurde 1979 während der Islamischen Revolution im Iran geboren und emigrierte als Zehnjährige in die USA. Sie studierte in Princeton und Harvard und schrieb neben "Der undankbare Flüchtling" zwei weitere Bücher, die in mehrere Sprachen übersetzt wurden. Nayeri lebt heute in Paris.