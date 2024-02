Warnstreik an Flughäfen Leere Terminals, leere Flugzeuge Stand: 01.02.2024 08:00 Uhr

Flugreisende müssen sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks an elf Flughäfen aufgerufen. Den Auftakt machten die Kontrolleure in Köln-Bonn und Hannover.

Flugpassagiere müssen mal wieder starke Nerven haben: Die Gewerkschaft ver.di hat zu Warnstreiks bei der Luftsicherheit aufgerufen. Den Auftakt machten nach gewerkschaftlichen Angaben die Kontrolleure in Köln-Bonn und Hannover bereits am Mittwochabend. Dort wurden für die Nacht geplante Flüge bereits gestrichen. Auch in Leipzig/Halle fielen schon am Mittwochabend mehrere Verbindungen aus.

Inzwischen hat der Streik auch an Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt begonnen. Der Betreiber Fraport kündigte an, dass Sicherheitskontrollen außerhalb des Transitbereichs geschlossen blieben. "Ein Zustieg zu Flügen ab Frankfurt ist damit nicht möglich." Ursprünglich waren etwa 1.050 Abflüge und Ankünfte geplant.

Der Hauptkunde Lufthansa hatte allerdings angekündigt, den Großteil seines Programms in Frankfurt einschließlich der Fernflüge aufrechterhalten. Die Langstreckenflüge würden größtenteils stattfinden, teilte die Fluggesellschaft mit. Auch Zu- und Abbringerflüge für Umsteiger sollen angeboten werden. Allerdings könne es im Transitbereich zu längeren Wartezeiten kommen.

Mehr als 1.100 Flüge sind betroffen

Gestreikt wird an elf deutschen Flughäfen. Betroffen von den Arbeitsniederlegungen des Sicherheitspersonals sind laut ver.di die Flughäfen Hamburg, Bremen, Hannover, Berlin, Köln-Bonn, Düsseldorf, Leipzig, Dresden, Erfurt, Frankfurt/Main und Stuttgart. In der Folge dürften nach Angaben des Flughafenverbands ADV mehr als 1.100 Flüge ausfallen oder sich verspäten. "Der Streik ist eine schlechte Nachricht für die deutschen Flughäfen und die knapp 200.000 Fluggäste", sagte ADV-Geschäftsführer Ralph Beisel.

Die Warnstreiks sollten mit Beginn je nach Startzeiten der Schichten starten. Erst am Freitag soll ein normaler Flugbetrieb wieder möglich sein.

Reisende sollen sich an Airline wenden

Der Flughafen Hannover teilte mit, dass alle geplanten 35 Starts ausfallen, berichtet der NDR. Außerdem verringert sich die Zahl der Ankünfte durch die Streiks an den anderen großen Flughäfen. Bei der Ankunft von Passagieren wird kein Sicherheitspersonal benötigt. Für die Airlines lohnt es sich aber nicht, wenn eine Maschine anschließend ohne Fluggäste wieder abheben muss.

Auch der Hamburg Airport hat nach eigenen Angaben alle 126 geplanten Abflüge gestrichen. Wenn doch vereinzelte Flieger starten, dann ohne Fluggäste an Bord, teilte eine Sprecherin mit. Auch bei den Ankünften seien Annullierungen zu erwarten. Bis Mittwochabend wurde etwa ein Viertel der ursprünglich geplanten Landungen gestrichen. Betroffen seien etwa 15.000 Fluggäste. Auch am Flughafen Berlin Brandenburg starten keine Flugzeuge - und bei den Ankünften kann es zu Ausfällen und Verspätungen können.

Bei den anderen Airports sieht es ähnlich aus. Die Flughäfen bitten Reisende, sich für nähere Informationen direkt an die jeweilige Airline oder den Reiseveranstalter zu wenden.

Streik dauert bis Mitternacht

Ver.di macht mit den Arbeitsniederlegungen Druck für bessere Bezahlung der etwa 25.000 Beschäftigten. Tarifpartner sind allerdings nicht die Flughäfen selbst, sondern der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Für den 6. und 7. Februar ist die nächste Verhandlungsrunde geplant.

Der Streik soll bis kurz vor Mitternacht dauern. Ver.di begründete das Vorgehen mit stockenden Tarifverhandlungen mit dem BDLS. In drei Gesprächsrunden sei keine Einigung möglich gewesen. Der Arbeitgeberverband erklärte, in der vergangenen Runde sei ein verhandlungsfähiges Angebot vorgelegt worden, das die Gewerkschaft vollständig abgelehnt habe.