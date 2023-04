eilmeldung Verdacht auf Anschlagspläne 28-jähriger Syrer in Hamburg festgenommen Stand: 25.04.2023 14:34 Uhr

Wegen des Verdachts auf Planung eines islamistischen Angriffs hat die Polizei in Hamburg einen 28-jährigen Syrer festgenommen. Er soll einen Sprengstoffanschlag auf zivile Ziele vorbereitet haben.

Ermittler haben in Hamburg einen 28-jährigen Syrer wegen des Verdachts auf einen geplanten Sprengstoffanschlag festgenommen. Wie die Generalstaatsanwaltschaft sowie Landes- und Bundeskriminalamt mitteilten, soll der Mann gemeinsam mit seinem in Kempten lebenden Bruder "aus einer radikalislamistischen und dschihadistischen Grundhaltung" heraus einen Anschlag mit einem selbstgebauten Sprengstoffgürtel geplant haben.

Hinweise auf ein konkretes Anschlagsziel gibt es demnach nicht. Den Ermittlungen zufolge ging es jedoch um einen Angriff auf zivile Ziele. Der 28-Jährige habe seit einigen Wochen über die Onlineplattform Ebay und andere Anbieter Grundstoffe zur Herstellung sprengfähigen Materials erworben.

Auch Bruder vorläufig festgenommen

Gegen den Hauptbeschuldigten lag bereits ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg wegen Terrorismusfinanzierung vor, wie es hieß. Mehrere Objekte in Hamburg und in Kempten seien am Vormittag durchsucht worden. Es seien umfangreiche Beweismittel, darunter auch chemische Substanzen, sichergestellt worden. An der Aktion seien 250 Polizisten beteiligt gewesen.

Im Allgäu wurde auch der 24-jährige Bruder vorläufig festgenommen. Er soll seinen vier Jahre älteren Bruder in dessen Vorhaben bestärkt haben. Nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa waren bei der Durchsuchungsaktion in Kempten Spezialkräfte der Polizei im Einsatz. Widerstand habe der Mann bei seiner Festnahme nicht geleistet. Die Ermittler stellten bei dem Einsatz unter anderem Mobiltelefone sicher.