eilmeldung Generalbundesanwaltschaft Drei mutmaßliche Agenten in Frankfurt festgenommen Stand: 21.06.2024 15:16 Uhr

In Frankfurt sind drei mutmaßliche Agenten festgenommen worden. Laut Generalbundesanwalt sollen sie Informationen für einen ausländischen Geheimdienst gesammelt haben. Die Beschuldigten sitzen in Untersuchungshaft.

In Frankfurt sind drei Männer festgenommen worden, die für einen ausländischen Geheimdienst Informationen gesammelt haben sollen. Das teilte die Bundesanwaltschaft mit. Sie sprach vom Vorwurf der "geheimdienstlichen Agententätigkeit". Die Verdächtigen befinden sich demnach inzwischen in Untersuchungshaft.

Die Festnahme erfolgte demnach bereits am Mittwoch durch Einsatzkräfte des hessischen Landeskriminalamtes. Die drei Männer stammen den Angaben der Bundesanwaltschaft zufolge aus der Ukraine, aus Armenien und aus Russland.

Offenbar Zielperson aus der Ukraine ausgekundschaftet

Die Beschuldigten seien "im Auftrag eines ausländischen Geheimdienstes in Deutschland unterwegs" gewesen, um Informationen über eine Person zu sammeln, die aus der Ukraine kommt und sich in Deutschland aufhält. Konkret hätten die Männer zu diesem Zweck am 19. Juni 2024 ein Café in Frankfurt am Main ausgekundschaftet, in dem sich die Zielperson aufhalten sollte.

Für welchen ausländischen Geheimdienst die Informationen gesammelt worden sein sollen, ließ die Bundesanwaltschaft jedoch offen.

Nachdem der Bundesgerichtshof Haftbefehl gegen die mutmaßlichen Agenten beantragt hatte, wurden die drei Verdächtigen am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Daraufhin wurden die Haftbefehle vollzogen.