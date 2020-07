Die Richter haben für die Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hohe Haftstrafen verhängt. Doch ist das Urteil endgültig? Und droht den verurteilten Flüchtlingen die Abschiebung?

Von Christoph Kehlbach und Kolja Schwartz, ARD-Rechtsredaktion

Die Freiburger Richter sahen den Tatvorwurf in den wesentlichen Punkten als erwiesen an und folgten weitgehend dem Schlussantrag der Staatsanwaltschaft. Alle elf Angeklagten wurden verurteilt. Sieben davon wegen Vergewaltigung, einer wegen eines sexuellen Übergriffs, zwei der Männer wegen unterlassener Hilfeleistung und ein weiterer Mann wegen eines Drogendeliktes. Majid H., der in diesem Verfahren als Haupttäter gilt, bekam eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten. Auch die anderen Verurteilten erhielten zum Teil mehrjährige Haftstrafen.

Die Einlassung der Angeklagten, es habe sich um einvernehmlichen Geschlechtsverkehr gehandelt, die junge Frau habe nach Sex verlangt, ließ das Gericht nicht gelten. Das sei eine Schutzbehauptung, so der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung.