FAQ Angriff in Brokstedt Was über die Messerattacke bekannt ist Stand: 26.01.2023 18:03 Uhr

Die Messerattacke in einem Regionalzug in Schleswig-Holstein mit zwei Toten und mehreren Verletzten hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Vieles ist noch unklar, die Ermittlungen laufen. Ein Überblick.

Was ist passiert?

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Bundespolizei am Mittwoch kurz vor 15 Uhr unmittelbar vor der Ankunft des Regionalzuges im Bahnhof Brokstedt im Kreis Steinburg. Noch im fahrenden Zug wurden Fahrgäste von einem Mann mit einer Stichwaffe angegriffen. Über den Notruf gingen mehrere Anrufe ein. Im Regionalzug RE70, der von Kiel nach Hamburg fuhr, saßen etwa 120 Menschen.

Zwei Menschen wurden getötet, fünf weitere verletzt. Nach Angaben der Polizei Itzehoe gelang es Zeugen unmittelbar nach der Tat, den Verdächtigen zu stoppen, bis die Einsatzkräfte am Bahnhof in Brokstedt eintrafen. Der Angreifer selbst wurde mittelschwer verletzt, vorübergehend in einem Krankenhaus versorgt und anschließend zunächst in Polizeigewahrsam genommen.

Was ist bisher über den Tatverdächtigen bekannt?

Der Mann ist laut Polizei ein staatenloser Palästinenser ohne festen Wohnsitz. Nach Angaben der Ermittler saß er bis vor einer Woche wegen eines Körperverletzungsdelikts in einer Hamburger Justizvollzugsanstalt. Er soll zuvor mehrere Gewalttaten begangen haben. Laut Staatsanwaltschaft Itzehoe ist der 33-Jährige ein mehrfach in Erscheinung getretener Straftäter, aber kein Intensivtäter. Auffällig geworden war er in Nordrhein-Westfalen und Hamburg; in Schleswig-Holstein gab es den Ermittlern zufolge keine Verfahren gegen den Verdächtigen.

Nach Angaben der schleswig-holsteinischen Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) ist er Ende 2014 erstmals nach Deutschland eingereist - aus welchem Land, konnten die Ermittler bislang nicht sagen. Ihm sei 2017 ein sogenannter subsidiärer Schutz gewährt worden. Im November 2021 sei ein Verfahren auf Rücknahme dieses Schutzes eingeleitet worden. Wie das Verfahren ausging, ist bislang nicht bekannt.

Der Verdächtige sei noch kurz vor der Tat am Mittwoch in der Kieler Ausländerbehörde gewesen. Er habe eine Aufenthaltskarte beantragt, sagte Sütterlin-Waack. Von dort sei er zum Einwohnermeldeamt geschickt worden.

Was könnte das Motiv sein?

Laut Staatsanwaltschaft gibt es für die Tat keinen terroristischen Hintergrund. "Aufgrund des sehr dynamischen Tatverlaufs ist immer noch sehr viel unklar", sagte Landesinnenministerin Sütterlin-Waack. So sei auch die Motivlage des Tatverdächtigen nach wie vor unklar. "Ergebnisse einer Vernehmung gibt es noch nicht, sodass wir über Motive nichts sagen können."

Bisher seien 24 Zeugen befragt und zahlreiche Gepäckstücke sichergestellt worden, zudem liefen die Ermittlungen der Spurensuche, sagte der Leiter der Polizeidirektion Itzehoe, Frank Matthiesen, bei der Pressekonferenz in Kiel.

Wo befindet sich der mutmaßliche Täter?

Gegen den Tatverdächtigen ist wegen zweifachen heimtückischen Mordes und vierfachen versuchten Totschlags inzwischen Haftbefehl ergangen. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Das teilte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Itzehoe mit.

Was ist über die Opfer bekannt?

Bei den beiden Todesopfern handelt es sich um eine 17-jährige Jugendliche und einen 19-jährigen Mann. Beide Opfer kannten sich und stammten aus Schleswig-Holstein, erklärte die Polizeidirektion Itzehoe.

Zwei Menschen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Sie befänden sich ebenso wie ein drittes verletztes Opfer weiter im Krankenhaus, sagte Innenministerin Sütterlin-Waack in Kiel. Zwei weitere Verletzte seien bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Ministerin korrigierte die Zahl der Verletzten von sieben auf fünf.

Wie sind die politischen Reaktionen?

"Wir werden das alles aufklären“, versprach Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei einem Besuch in Brokstedt. Gemeinsam mit Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und Schleswig-Holsteins Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) sprach Faeser vor Ort mit Einsatzkräften. Sie dankte den Einsatzkräften von Landes- sowie Bundespolizei, Feuerwehr und Seelsorge, lobte aber auch das große bürgergesellschaftliche Engagement vor Ort.

Ministerpräsident Günther versprach alle Fragen zu beantworten und den Austausch zwischen den beteiligten Behörden auf den Prüfstand zu stellen, "um zu überprüfen, ob die Tat hätte verhindert werden können".

Sütterlin-Waack sprach den Betroffenen ihr Mitgefühl aus. Bereits am frühen Nachmittag betonte sie, dass es zu früh für politische Schlussfolgerungen und Forderungen sei.

Wie gehen die Ermittlungen weiter?

Die Itzehoer Mordkommission ermittelt mit der Staatsanwaltschaft Itzehoe. Es würden weiter Zeugen befragt, zudem sei die Spurensicherung noch im Einsatz, so die Polizei.

In dem Zug, in dem sich die Tat ereignete, gab es keine Videoüberwachung. Die Ermittler bitten Zuginsassen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sich unter der Telefonnummer (04861) 602 20 02 zu melden. Außerdem hat die Mordkommission Itzehoe ein Hinweisportal für das anonyme Hochladen von Video-, Foto- und sonstigen Dateien über den Link sh.hinweisportal.de freigeschaltet.