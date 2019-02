Wer 35 Jahre eingezahlt hat, soll mindestens 900 Euro Rente bekommen, fordert Arbeitsminister Heil. Wie soll das finanziert werden - und ist der Vorschlag gerecht? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Von Vera Wolfskämpf, ARD-Hauptstadtstudio

Das wichtigste Kriterium: Der oder die Betroffene muss 35 Jahre lang in die Rentenkasse eingezahlt haben. Dabei wäre egal, ob jemand Teilzeit oder Vollzeit gearbeitet hat – und auch Kinder erziehen oder Familienmitglieder pflegen zählt dazu. Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil will damit die Geringverdiener unterstützen: Denn Arbeitnehmer, die 35 Jahre für den Mindestlohn gearbeitet hätten, bekämen aktuell eine Rente von etwa 517 Euro monatlich. Als Grundrente strebt Heil etwa 900 Euro an. Davon könnten bis zu vier Millionen Menschen in Deutschland profitieren, besonders Frauen.