Irreguläre Migration Faeser will Kontrollen an allen Grenzen anordnen Stand: 09.09.2024 16:07 Uhr

An den Grenzen im Süden und Osten Deutschlands wird bereits kontrolliert. Nun will Innenministerin Faeser diese Kontrollen auf alle deutschen Grenzen ausweiten. Zudem gibt es offenbar ein Modell für "europarechtskonforme Zurückweisungen".

Bundesinnenministerin Nancy Faeser will vorübergehend die Grenzkontrollen auf alle deutschen Landesgrenzen ausweiten. Die Gründe dafür seien neben der Begrenzung der irregulären Migration auch der Schutz der inneren Sicherheit vor den aktuellen Bedrohungen durch den islamistischen Terrorismus und vor grenzüberschreitender Kriminalität, wie das ARD-Hauptstadtstudio aus Regierungskreisen erfuhr.

Laut Nachrichtenagentur dpa sollen die zusätzlichen Kontrollen am 16. September beginnen und zunächst einmal sechs Monate andauern.

Nach dem Migrationstreffen mit Unionsfraktion und Ländervertretern in der vergangenen Woche habe die Regierung nun zudem ein "Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen entwickelt", hieß es. Dieses Modell gehe über die derzeit erfolgenden Zurückweisungen hinaus. Weitere Details zu dem Vorschlag wurden bisher nicht bekannt.

Faeser bietet Gespräche mit Union an

Faeser habe ihre Vorstellungen am Montag der CDU/CSU-Bundestagsfraktion mitgeteilt und vertrauliche Gespräche dazu mit der größten Oppositionsfraktion im Bundestag und den Ländervertretern "sehr zeitnah angeboten". Ein solches Gespräch könnte bereits am morgigen Dienstag stattfinden. Zurückweisungen an deutschen Landgrenzen gibt es derzeit nur in bestimmten Fällen: wenn jemand mit einer Einreisesperre belegt ist oder kein Asyl beantragt.

Mitte Oktober 2023 hatte Bundesinnenministerin Faeser stationäre Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet. An der deutsch-österreichischen Landgrenze gibt es solche Kontrollen, die mit der irregulären Migration begründet werden, bereits seit September 2015. Faeser will sich noch heute zu den neuen Plänen äußern.

Österreich teilte bereits mit, keine von Deutschland zurückgewiesenen Migranten aufnehmen zu wollen. "Österreich wird keine Personen entgegennehmen, die aus Deutschland zurückgewiesen werden", sagte Innenminister Gerhard Karner. "Da gibt es keinen Spielraum. Das ist geltendes Recht. Er habe daher den Chef der österreichischen Bundespolizei angewiesen, "keine Übernahmen durchzuführen".

Polizei sieht Schwachstellen bei Umsetzung

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) kritisierte zuvor bereits die Umsetzung der bisherigen Grenzkontrollen. "Für das, was wir erreichen, ist der Personaleinsatz zu hoch", sagte der GdP-Vorsitzende für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf. Am Ende mache der verstärkte Grenzeinsatz mit dieser Personalverlagerung andere Orte womöglich sogar unsicherer.

Grundsätzlich begrüße die GdP Zurückweisungen von Asylbewerbern an den Grenzen - sollte es so geregelt seien, dass für Polizisten "im Nachgang keinerlei rechtliche Probleme entstehen". Die Bundespolizei arbeite aber bereits jetzt am Limit.

Wer illegal einreisen oder Menschen schleusen will, wisse inzwischen, wo verstärkt kontrolliert werde, so die GdP. Die Maßnahmen seien zu starr und unflexibel, auch wenn Innenministerin Faeser immer wieder von "intelligenten und nicht stationären Kontrollen" spreche. Die Polizisten müssten für den Grenzeinsatz technisch besser ausgestattet werden - denn dann könnte man mit weniger Personal trotzdem unvorhersehbarer für Schleuser sein.

Sachverständige gegen permanente stationäre Kontrollen

Auch der Vorsitzende des Sachverständigenrats für Integration und Migration (SVR), Hans Vorländer, sagte: "Der Ruf nach immer weiteren Gesetzesänderungen und -verschärfungen hilft nicht weiter, wenn die Umsetzung das Problem ist." Grundsätzliche Zurückweisungen an der deutschen Grenze oder einem Aufnahmestopp für bestimmte Gruppen seien "vor diesem Hintergrund aus menschen- und asylrechtlichen sowie aus politischen Gründen eine Absage zu erteilen".

Generell lehne der SVR permanente stationäre Kontrollen innerhalb des Schengen-Raumes ab - mit ähnlicher Argumentation wie die GdP. "Auf diese stellen sich Schleuser schnell ein und sie verursachen hohe ökonomische Kosten bei Grenzstaus; vielmehr sind alternative Lösungen in Abstimmung mit den jeweiligen Nachbarländern zu empfehlen, wie bei der Kooperation mit der Schweiz", heißt es in einer Stellungsnahme des Sachverständigenrats..

Mit Informationen von Tina Handel, ARD Berlin