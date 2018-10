Fachkräfteeinwanderung "Angewandte politische Vernunft"

Drei Minister voller Lob für ihren Kompromiss: Die Ressortchefs Seehofer, Heil und Altmaier haben die Eckpunkte zur Fachkräfteeinwanderung vorgestellt. Nicht-Akademiker aus Nicht-EU-Staaten sollen auf Jobsuche gehen können.

Innenminister Horst Seehofer, Arbeitsminister Hubertus Heil und Wirtschaftsminister Peter Altmaier haben in einer gemeinsamen Pressekonferenz den Kompromiss der Koalition zur Fachkräfteeinwanderung vorgestellt. Im Kern geht es bei dem geplanten Gesetz darum, dass Deutschland für qualifizierte internationale Fachkräfte attraktiver wird. Das Gesetz soll auch den Zuzug für entsprechende Jobsuchende aus Nicht-EU-Staaten ordnen und steuern.

Das Bundeskabinett hatte zuvor die Eckpunkte für das Gesetz beschlossen, auf die sich wiederum der Koalitionsausschuss in der Nacht geeinigt hatte.

Seehofer sagte, fehlende Fachkräfte seien schon heute ein Hauptproblem für Unternehmen in Deutschland. Für ihn stehe an erster Stelle, inländische Potenziale und den europäischen Arbeitsmarkt auszuschöpfen. Das reiche aber nicht aus, um die Wirtschaft zu stabilisieren: Notwendig sei Zuwanderung aus Drittstaaten.

Laut Seehofer sind für Fachkräfte Einreiseerlaubnisse zur Arbeitsplatzsuche vorgesehen. Damit würden sie Hochschulabsolventen gleichgestellt, für die dies schon möglich ist. Der Mangel an Fachkräften sei aber das größere Problem als der Mangel an Akademikern, betonte Seehofer. Für diese Erlaubnisse werde es keinen Rechtsanspruch geben, und sie sollten auf sechs Monate befristet sein - analog zu denjenigen für Hochschulabsolventen.

Vorraussetzung: Qualifikation und Sprachkenntnis

Voraussetzung für diese Erlaubnis seien eine anerkannte Qualifikation und Deutschkenntnisse. Eventuell müssten bestimmte Berufsgruppe ausgeschlossen werden können, wenn es auf dem Arbeitsmarkt keinen Bedarf gebe. In jedem Fall müsse vor der Einreise gesichert sein, dass die Jobsuchenden ihren Lebensunterhalt selbst tragen können - eine "Einwanderung in die Sozialsysteme" dürfe es nicht geben.

Der Innenminister sagte weiter, sein Haus werde den entsprechenden Gesetzentwurf ausarbeiten. Er sprach von einer "sehr lebensnahen Lösung mit klaren Regeln". Sie entspreche den Bedürfnissen der Wirtschaft, ermögliche eine geordnete Zuwanderung und werde illegale Zuwanderung zurückdrängen. Die sei "eine wirklich gute Grundlage" für mehr gesteuerte Zuwanderung aus Drittstaaten.

Diese Regelung solle fünf Jahre befristet werden und bei schwächerer Konjunktur einschränkbar sein.

Heil: "Das war höchste Zeit"

Auch Heil lobte die Einigung: Man sei "als Koalition wirklich gut vorangekommen". Der Kompromiss sei Grundlage für ein modernes Einwanderungsgesetz, für das es höchste Zeit sei: "Das ist angewandte politische Vernunft." Er gehe davon aus, dass der Bundestag im kommenden Jahr über den Gesetzesentwurf abstimmen werde. Der SPD-Politiker betonte, es gebe Hinweise, dass der akuten Fachkräftemangel zur Wachstumsbremse werden könne. Heil sprach hier von einer "entscheidenden Frage für den Wohlstand in Deutschland".

Allerdings stehe auch eine Kraftanstengung bevor: Das genaue Vergabeverfahren müsse man in Zusammenarbeit etwa mit der Wirtschaft und den deutschen Auslandsvertretungen noch ausarbeiten.

Wirtschaftsminister Altmaier sagte, die Einigung werde die deutsche Wettbewerbsfähigkeit stärken, vor allem die des Mittelstands. Die Einigung ermögliche es, die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland zu verlängern und Wachstumspotenziale auszuschöpfen. Fehler früherer Migrationsphasen sollten vermieden werden, weil auf Deutschkenntnisse und Integrationsfähigkeit geachtet werde. "Das ist ein Schlussstrich unter eine Debatte, die ein Vierteljahrhundert die politische Debatte mitbestimmt hat."

Auch ein Kompromiss beim "Spurwechsel"

Beim sogenannten Spurwechsel, also der Möglichkeit für Asylsuchende über einen Arbeitsvertrag ein Aufenthaltsrecht zu bekommen, gab es ebenfalls einen Kompromiss. Seehofer sagte, am Grundsatz der Trennung von Asyl und Arbeitsmigration solle festgehalten werden. Man werde aber Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die ihren Lebensunterhalt sichern können und gut integriert sind. Diese Regel sei pragmatisch und lebensnah, betonten Seehofer und Heil.

Heil betonte, es sollten nicht diejenigen in ihre Heimat zurückgeschickt werden, die in Deutschland gebraucht würden. Auch bei langjährig Geduldeten sei es wichtig, "nicht die Falschen zurückschicken". Bei anerkannten Asylbewerben gebe es schon eine gute Entwicklung am Arbeitsmarkt.

