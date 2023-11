Filiale in Engelskirchen ist wieder geöffnet Post vom Christkind - sogar in Blindenschrift Stand: 13.11.2023 16:33 Uhr

Bis Weihnachten sind es noch sechs Wochen - doch schon jetzt hat in Engelskirchen eine ganz besondere Postfiliale ihre Arbeit wieder aufgenommen: Das Christkindpostamt beantwortet bis Heiligabend Wunschzettel und Briefe aus aller Welt.

Ab heute dürfen sich Kinder aus aller Welt wieder auf Antworten vom Christkind freuen. Das Weihnachtspostamt im nordrhein-westfälischen Engelskirchen hat seinen Betrieb aufgenommen und schreibt allen Kindern zurück, die ihren Wunschzettel bis zum 20. Dezember an die Adresse "An das Christkind, 51777 Engelskirchen" schicken und eine Absenderadresse angeben. 19 Helferinnen und Helfer stehen dem Christkind bei der Arbeit zur Seite.

Und die Liste ist lang: Bereits vor der Eröffnung der Filiale gingen 9.000 Briefe ein, teilte die Deutsche Post mit. Zu den ersten Wünschen, die das Postamt in diesem Jahr erreichten, zählten demnach ein Tretroller mit Licht, eine Kugelbahn und eine eigene Süßigkeitenkiste. Neben den klassischen Geschenkwünschen seien aber auch das Klima und der Krieg ein Thema. Eine Absenderin wünschte sich demnach, von Hitze und Flut verschont zu werden, und sehnte sich nach Frieden in der Ukraine.

Manchen Kindern sei es zudem wichtig, viel Zeit mit der Familie zu verbringen sowie dass Familie und Freunde gesund seien. Die siebenjährige Johanna habe das Christkind gefragt: "Hast Du Opa Kalle schon mal im Himmel getroffen?"

Briefe kommen auch aus Chile, Malaysia und China

Im Wunschzettelbüro in Engelskirchen gehen nach Angaben der Post Briefe etwa aus Chile, Brasilien, Malaysia, Thailand und China ein, aber ebenso aus den europäischen Ländern wie Italien, Tschechien und Spanien. In zwölf verschiedenen Sprachen antworte das Christkind, so verschicke es Briefe auch auf Englisch, Ukrainisch, Estnisch, Niederländisch, Japanisch, Polnisch, Französisch, Spanisch, Tschechisch, Taiwanesisch und Chinesisch. Individuelle Antworten verfasse es auch in Blindenschrift.

Im vergangenen Jahr hatte das Postamt in Engelskirchen fast 135.000 Briefe aus 48 Ländern beantwortet. Auch jetzt steht die Filiale bereits voll mit gelben Kisten voller bunter Wunschzettel. Manche Kinder haben die gewünschten Spielsachen aus Katalogen ausgeschnitten und aufgeklebt, manche schicken Zeichnungen.

Erstmals erreichten die Deutsche Post nach eigenen Angaben im Jahr 1985 Briefe, die an das Christkind adressiert waren. Daraufhin wurde die Christkindpostfiliale Engelskirchen eingerichtet. Bundesweit gibt es inzwischen insgesamt sieben Weihnachtsfilialen. So ist das Christkind auch in Himmelstadt (Bayern) und Himmelpforten (Niedersachsen) erreichbar, der Weihnachtsmann im Hildesheimer Stadtteil Himmelsthür (Niedersachsen) und in Himmelpfort (Brandenburg) sowie der Nikolaus im saarländischen Sankt Nikolaus und im niedersächsischen Nikolausdorf.